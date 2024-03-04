Majukan Olahraga dan Pariwisata, BSI Dukung F1 Powerboat di Balige

BALIGE - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) memiliki komitmen dalam pengembangan olahraga dan memunculkan destinasi wisata baru di Indonesia. Salah satunya melalui dukungan pada Kejuaraan Dunia F1 Powerboat (F1H2O) di Danau Toba, Balige, Sumatera Utara.

Pada ajang ini, BSI menyediakan musala portable untuk memudahkan ibadah para penggemar F1 Powerboat dari berbagai wilayah Indonesia dan negara-negara lain, yang datang menyaksikan kejuaraan.

Menurut Corporate Secretary BSI Gunawan A. Hartoyo, keterlibatan BSI pada ajang ini juga menjadi bagian dari literasi keuangan syariah guna menunjukkan bahwa layanan perbankan syariah adalah universal yang dapat digunakan oleh berbagai lapisan dan golongan masyarakat.

"Ini kali kedua kami mendukung ajang ini, dan ini merupakan salah satu upaya kami dalam memperluas kehadiran BSI untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat," kata Gunawan.

Selain menyediakan layanan ibadah portable, lanjutnya, BSI juga membuka gerai layanan untuk mengenalkan produk- produk perbankan syariah, terutama kepada pengunjung lokasi F1 Powerboat serta masyarakat di wilayah Balige, Sumatera Utara.