Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Majukan Olahraga dan Pariwisata, BSI Dukung F1 Powerboat di Balige

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |18:42 WIB
Majukan Olahraga dan Pariwisata, BSI Dukung F1 Powerboat di Balige
BSI dukung F1 Powerboat di Danau Toba, Balige. (Foto: dok BSI)
A
A
A

BALIGE - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) memiliki komitmen dalam pengembangan olahraga dan memunculkan destinasi wisata baru di Indonesia. Salah satunya melalui dukungan pada Kejuaraan Dunia F1 Powerboat (F1H2O) di Danau Toba, Balige, Sumatera Utara.

Pada ajang ini, BSI menyediakan musala portable untuk memudahkan ibadah para penggemar F1 Powerboat dari berbagai wilayah Indonesia dan negara-negara lain, yang datang menyaksikan kejuaraan.

Menurut Corporate Secretary BSI Gunawan A. Hartoyo, keterlibatan BSI pada ajang ini juga menjadi bagian dari literasi keuangan syariah guna menunjukkan bahwa layanan perbankan syariah adalah universal yang dapat digunakan oleh berbagai lapisan dan golongan masyarakat.

"Ini kali kedua kami mendukung ajang ini, dan ini merupakan salah satu upaya kami dalam memperluas kehadiran BSI untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat," kata Gunawan.

Selain menyediakan layanan ibadah portable, lanjutnya, BSI juga membuka gerai layanan untuk mengenalkan produk- produk perbankan syariah, terutama kepada pengunjung lokasi F1 Powerboat serta masyarakat di wilayah Balige, Sumatera Utara.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/11/3190062//raperda_ktr-yhzi_large.jpg
Raperda Kawasan Tanpa Rokok di Jakarta Bakal Ancam UMKM dan Pelaku Event
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/11/3189991//ilustrasi_foto_membuat_invoice_digital-KFpX_large.jpg
Ini Solusi Tantangan Akhir Tahun untuk Penagihan dan Pembayaran Digital, Lebih Fleksibel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/11/3189984//dany_amrul_ichdan-RCpZ_large.jpeg
Bedah Buku Indonesia Naik Kelas, Hilirisasi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3189920//gubsu_bobby_nasution_lepas_sambut_pangdam_ibb-bzuj_large.jpg
Gubsu Bobby Nasution Lepas Sambut Pangdam I/BB, Sumut Solid Atasi Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/11/3189849//ilustrasi_mutasi_kendaraan-ZiFz_large.jpg
Pindah Domisili Kendaraan? Ini Cara Mutasi dan Keringanan Pajaknya di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/11/3189764//sukses_berkarya_sebelum_30-mxoG_large.jpg
Sukses di Usia Muda, Ini Cerita Para Wirausaha di Shopee Dukung Pertumbuhan Ekonomi Digital
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement