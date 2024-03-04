Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Ditutup Melemah ke Level 7.276

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |16:25 WIB
IHSG Ditutup Melemah ke Level 7.276
IHSG melemah hari ini. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 35,15 poin atau 0,48% ke level 7.276,74 pada sesi terakhir perdagangan hari ini, Senin (3/3/2024).

Pada penutupan perdagangan, Senin (4/3/2024), terdapat 196 saham menguat, 321 saham melemah dan 254 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp7,6 triliun dari 20,5 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,6% ke 981,952, indeks JII melemah 0,42% ke 511,563, indeks IDX30 melemah 0,54% ke 498,379 dan indeks MNC36 melemah 0,33% ke 378,141.

Untuk indeks sektoral mayoritas melemah yakni barang baku 0,39%, non siklikal 0,48%, siklikal 0,07%, kesehatan 0,21%, keuangan 0,67%, properti 0,6%, teknologi 2,66%, infrastruktur 0,72%, transportasi 0,58%. Sementara yang menguat hanya sektor energi 0,36% dan industri 0,2%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Adhi Kartiko Pratama Tbk (NICE) naik 23,49% ke Rp920, PT Eagle High Plantations Tbk (BWPT) naik 17,31% ke Rp61 dan saham PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk (ACRO) naik 14,42% ke Rp119.

