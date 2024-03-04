Jadi Ikon Kota Makassar, Tol Ini Dibangun Tanpa Pembebasan Lahan

JAKARTA - Jalan Tol Layang Andi Pangeran (AP) Pettarani atau dikenal sebagai Jalan Tol Ujung Pandang Seksi 3 menjadi salah satu Tol layang di Indonesia Timur yang dijadikan icon terbaru di Kota Makassar.

Jalan tol dengan panjang 4,3 Km ini dibangun di kawasan perkotaan metropolitan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan saat ini sudah beroperasi. Jalan Tol Layang AP Pettarani merupakan salah satu jalan tol yang dibangun tanpa pembebasan lahan.

BACA JUGA: Segini Panjang Jalan Tol yang Sudah Beroperasi di Indonesia

Selain itu, Jalan Tol ini memberikan kemudahan mobilitas bagi masyarakat, mengurai kemacetan, pendistribusian barang dan logistik, sekaligus mengoptimalkan fungsi Jalan Tol di Kota Makassar yang terhubung dengan titik perekonomian.

Jalan Tol Layang Andi Pangeran (AP) Pettarani menghubungkan bagian Selatan Kota Makassar dengan Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar New Port, Bandara Sultan Hasanudin, dan pesisir selatan Sulawesi Selatan.

Banyak dari masyarakat netizen yang antusias berkomentar karena menyambut jalan tol baru tersebut. Banyak dari mereka yang memberikan harapan terkait aspirasi akan kemajuan infrastruktur yang terencana.