Erick Thohir Ingin BUMN Tetap Sehat dan Tak Rugi

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menginginkan agar perseroan negara tetap sehat dan tidak merugi. Pasalnya, perusahaan pelat merah punya peran besar bagi perekonomian kerakyatan.

Menurutnya, peran BUMN tidak hanya soal pembangunan saja, namun juga berhubungan erat dengan ekonomi kerakyatan.

“Namanya juga dihubungkan dengan perekonomian kerakyatan, dikaitkan juga dengan pembangunan,” ujar Erick saat ditemui di kawasan Jakarta Timur, Senin (4/3/2024).

Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN ikut berperan menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta.

BACA JUGA: Ini Penjelasan Erick Thohir soal Pertamina Tak Naikkan Harga BBM Non Subsidi

Di samping itu, BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil alias koperasi. Perusahaan juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen dan hasil privatisasi.