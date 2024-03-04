Anak Prabowo Kerja Apa? Ini Jawabannya

JAKARTA - Anak Prabowo kerja apa? Anak Calon Presiden (Capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto saat ini tengah menjadi sorotan masyarakat.

Dari hasil pernikahannya bersama putri Presiden Soeharto Siti Hediati Hariyadi alias Titiek, Prabowo memiliki anak tunggal bernama Ragowo Hediprasetyo. Kemudian Ragowo lebih dikenal dengan nama Didit.

Lahir pada 22 Maret 1984 di Jakarta, Didit tumbuh di Boston, AS, sebelum kemudian tinggal di Paris, Prancis.

Anak Prabowo kerja apa? Ini jawabannya. Tak seperti ayahnya yang berkecimpung ke dunia politik, anak tunggal Prabowo tersebut tertarik di dunia fashion.

Didit Hediprasetyo menempuh pendidikan sebagai desainer di desain mode di Parsons School of Design, New York. Dirinya kemudian melanjutkan pendidikannya di École Parsons à Paris. Dari pendidikannya tersebut Didit memperoleh gelar Bachelor of Arts di jurusan Fashion Design pada tahun 2007.