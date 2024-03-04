Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Berapa Lama Batas Waktu untuk Mengerjakan Pelatihan Prakerja?

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |07:53 WIB
Berapa Lama Batas Waktu untuk Mengerjakan Pelatihan Prakerja?
Ilustrasi berapa lama batas waktu untuk mengerjatakan pelatihan prakerja ( Foto: Okezone)
JAKARTA - Berapa lama batas waktuk untuk mengerjakan pelatihan Prakerja agar saldo tidak kadaluarsa? Ini menjadi salah satu pertanyaan bagi peserta.

Program kartu Prakerja menjadi satu dari banyaknya program pemerintah yang banyak membantu masyarakat. Program ini merupakan program bantuan biaya untuk memberi kesempatan masyarakat untuk meningkatkan kompetensi untuk bekerja maupun wirausaha.

Prakerja akan memberikan saldo pelatihan sebesar Rp3.500.000 kepada penerima bantuan ini. Saldo pelatihan ini nantinya dapat digunakan untuk membeli paket pelatihan yang telah disediakan oleh pihak Prakerja.

Sebagai informasi, Prakerja telah menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga masyarakat maupun startup yang bergerak dibidang pelatihan kompetensi. Adapun pelatihan yang dapat diambil mencakup berbagai bidang meliputi softskills, bidang digital, kewirausahaan, pertanian dan masih banyak yang lainnya.

Tidak hanya sebatas memberi pelatihan, program kartu Prakerja juga akan memberikan insentif sebesar Rp600.000 pada penerima yang telah menyelesaikan pelatihan pertama dan memberikan ulasan yang telah dilakukan.

Halaman:
1 2
