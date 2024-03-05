Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Dibayangi Sentimen The Fed

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |07:09 WIB
IHSG Hari Ini Dibayangi Sentimen The Fed
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang bergerak konsolidasi di area support 7.250 pada perdagangan hari ini. Sesi sebelumnya indeks mengalami tekanan hingga 0,48% ke 7.276,74.

Secara teknikal grafik indeks dinilai masih membentuk pelebaran negative slope dalam indikator Moving Average Convergence Divergence (MACD).

“Akan tetapi indikator Stochastic RSI hampir memasuki oversold area (level jenuh jual). Sehingga IHSG diperkirakan konsolidasi di kisaran support 7.250,” terang Phintraco Sekuritas dalam risetnya, Selasa (5/3/2024).

Dari sisi fundamental, pelaku pasar disebut masih menantikan data cadangan devisa per akhir Februari 2024 yang dijadwalkan Rabu depan. Phintraco menilai posisi cadangan devisa masih jauh di atas kecukupan minimal internasional di 3 bulan impor.

Sentimen dari luar negeri masih berkutat seputar ekspektasi penurunan suku bunga bank sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve.

Halaman:
1 2
