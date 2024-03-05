Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Diisukan Jadi Menkeu Kabinet Prabowo-Gibran, Begini Jawaban Wamen BUMN

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |12:20 WIB
Diisukan Jadi Menkeu Kabinet Prabowo-Gibran, Begini Jawaban Wamen BUMN
Kata Wamen BUMN soal isu kabinet Prabowo-Gibran (Foto: Okezone)
JAKARTA - Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo diisukan masuk kabinet Prabowo-Gibran. Dirinya dikabarkan akan mengisi kursi Menteri Keuangan.

Selain Tiko, ada sejumlah nama lain yang dikabarkan masuk dalam bursa calon Menkeu. Ditanya soal itu tersebut, Tiko menilai informasi tentang Bursa calon Menteri Keuangan masih terlalu dini disampaikan ke publik.

"Belum ada, belum ada, terlalu dini, masih terlalu dini," ujar Tiko itu saat ditemui di Jakarta, Selasa (5/3/2024).

Kabar Bursa calon Menkeu mulai mencuat, meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi belum mengumumkan pemenang pemilihan presiden 2024. Kendati begitu, saat ini Prabowo-Gibran masih unggul 58,82% dari dua paslon lain, berdasarkan perhitungan sementara KPU.

