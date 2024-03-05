Ini Syarat dan Cara Daftar Mudik Bersama BUMN 2024

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah membuka pendaftaran program Mudik Asyik bersama BUMN 2024 sejak Senin (4/3/2024). Kuota atau target pemudik mencapai 80.215 orang.

Direktur Utama PT Jasa Raharja (Persero), Rivan Achmad Purwantono, mengatakan kuota Mudik Gratis BUMN pada lebaran tahun ini mencapai 80.215 orang atau naik dari lebaran tahun lalu sebanyak 78.017 orang.

"Pendaftaran sudah dibuka pada 4 Maret 2024. Selain jumlah pemudik, jumlah BUMN yang terlibat juga lebih banyak yakni 84 BUMN dari lebaran sebelumnya yang sebanyak 82 BUMN," ujar Rivan saat konferensi pers di Kantor Jasa Raharja, Jakarta, Selasa (5/3/2024).

Dia menyebut, minat masyarakat untuk ikut program mudik gratis BUMN sangat tinggi. Hal ini terlihat dari jumlah pendaftar mudik gratis BUMN sejak dibuka pada Senin kemarin dan sudah mencapai 14.796 orang.

"Kami monitor terus, hari ini saja kita melihat sudah 14.796 (yang daftar)," papar Rivan.