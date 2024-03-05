Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengumuman! Sri Mulyani Pastikan THR PNS 2024 Cair 100%

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |21:46 WIB
Pengumuman! Sri Mulyani Pastikan THR PNS 2024 Cair 100%
Menteri Keuangan Sri Mulyani bicara soal THR PNS 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN) tahun ini akan dicairkan penuh.

“Presiden menetapkan THR 100%,” kata Sri Mulyani saat ditemui usai kegiatan Mandiri Investment Forum dikutip Antara, Selasa (5/3/2024).

Hingga sejauh ini, proses pencairan THR masih diupayakan oleh Kementerian Keuangan.

Sri Mulyani mengungkapkan THR direncanakan bakal cair 10 hari sebelum hari raya Idul Fitri.

“THR sedang dalam proses dan sedang kita selesaikan, sehingga bisa dibayarkan pada 10 hari sebelum hari raya. Namun, ini akan kami update terus, karena puasa juga belum,” ujar Sri Mulyani.

Halaman:
1 2
