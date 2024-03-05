Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Berapa Kali Insentif Uang Prakerja 2024 Cair? Ini Jadwal Lengkapnya

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |07:08 WIB
Berapa Kali Insentif Uang Prakerja 2024 Cair? Ini Jadwal Lengkapnya
Ilustrasi kartu prakerja ( Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Berapa kali insentif uang Prakerja 2024 cair? Ini jadwal lengkapnya yang perlu diperhatikan masyarakat.

Penerima manfaat program kartu Prakerja berhak mendapatkan bantuan beasiswa untuk pelatihan peningkatan kompetensi dan juga insentif yang dapat digunakan secara pribadi. Hal ini didapat setelah peserta dinyatakan lolos seleksi program kartu Prakerja.

Lantas berapa kali instenti uang Prakerja 2024 cair? Ini Jadwal lengkapnya yakni hanya diberikan kepada pemegang Kartu Prakerja yang sah yang telah menyelesaikan pelatihan pertama, mengisi rating dan ulasan pelatihan pertama dan telah menyambungkan rekening bank atau e-money.

Adapun jadwal pasti pencairan insentif uang Prakerja 2024 hanya dapat diketahui melalui dashboard Prakerja yang bisa diakses oleh penerima manfaat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/320/3096019//pekerja-phk-dapat-jkp-6-bulan-uang-pelatihan-rp2-4-juta-dan-prakerja-di-2025-a5nFFLQpq8.png
Pekerja PHK Dapat JKP 6 Bulan, Uang Pelatihan Rp2,4 Juta dan Prakerja di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/622/3084822//cara-klaim-saldo-dana-gratis-rp4-2-juta-dari-kartu-prakerja-G3Qy91gW1L.jpg
Cara Klaim Saldo DANA Gratis Rp4,2 Juta dari Kartu Prakerja
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement