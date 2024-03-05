Berapa Kali Insentif Uang Prakerja 2024 Cair? Ini Jadwal Lengkapnya

JAKARTA - Berapa kali insentif uang Prakerja 2024 cair? Ini jadwal lengkapnya yang perlu diperhatikan masyarakat.

Penerima manfaat program kartu Prakerja berhak mendapatkan bantuan beasiswa untuk pelatihan peningkatan kompetensi dan juga insentif yang dapat digunakan secara pribadi. Hal ini didapat setelah peserta dinyatakan lolos seleksi program kartu Prakerja.

BACA JUGA: Cara Cek Pendaftaran Kartu Prakerja 2024 Lolos atau Tidak

Lantas berapa kali instenti uang Prakerja 2024 cair? Ini Jadwal lengkapnya yakni hanya diberikan kepada pemegang Kartu Prakerja yang sah yang telah menyelesaikan pelatihan pertama, mengisi rating dan ulasan pelatihan pertama dan telah menyambungkan rekening bank atau e-money.

BACA JUGA: 7 Kesalahan dan Penyebab Gagal Daftar Program Kartu Prakerja

Adapun jadwal pasti pencairan insentif uang Prakerja 2024 hanya dapat diketahui melalui dashboard Prakerja yang bisa diakses oleh penerima manfaat.