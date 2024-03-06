Advertisement
HOME FINANCE

Kolaborasi KB Bank dan OttoDigital Salurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dukung Pertumbuhan UMKM

Jack Newa , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |19:32 WIB
Kolaborasi KB Bank dan OttoDigital Salurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dukung Pertumbuhan UMKM
Kolaborasi KB Bank dan OttoDigital salurkan KUR dukung pertumbuhan UMKM. (Foto: dok KB Bank)
A
A
A

JAKARTA - KB Bank berkomitmen untuk memberikan kontribusi yang lebih besar bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia. Salah satunya dengan mendukung penuh dan memperkuat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

KB Bank yang telah melakukan perubahan merek dan logo baru Perseroan secara resmi pada 3 Maret 2024, bertekad untuk menjadi bank yang terdepan, terpercaya dan dicintai masyarakat Indonesia.

Komitmen KB Bank dalam mendukung UMKM yakni dengan menggandeng OttoDigital, grup usaha digital ekosistem Salim Group melalui lini bisnis PT Reksa Transaksi Sukses Makmur. Untuk memudahkan penyaluran KUR kepada merchant terpilih atau mitra UMKM yang berada di bawah naungannya.

Kerja sama inovatif ini melibatkan ekosistem digital di bawah naungan OttoDigital yaitu OttoPay yang memiliki 1,9 juta merchant atau unit usaha aktif sebagai penggunanya. Melalui kerja sama ini, unit usaha UMKM dapat mengajukan pinjaman KUR dan untuk mempermudah penyaluran KUR.

KB Bank menyediakan 13 KUR Centre yang tersebar di sejumlah daerah di seluruh Indonesia. Wakil Direktur Utama KB Bank Robby Mondong mengatakan, “Kemitraan yang terjalin antara KB Bank dan OttoDigital merupakan langkah strategis yang diambil untuk berkontribusi terhadap perkembangan UMKM dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia."

1 2 3
