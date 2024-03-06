Advertisement
HOME FINANCE

MyPertamina Kembali Tebar Hadiah, Yuk Tengok Hadiahnya

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |23:21 WIB
MyPertamina Kembali Tebar Hadiah, Yuk Tengok Hadiahnya
MyPertamina Tebar Hadiah 2024. (Foto: dok Pertamina)
JAKARTA – Pertamina Patra Niaga tak henti-hentinya memberikan apresiasi bagi pelanggan setianya dengan menawarkan berbagai promo dan loyalty. Salah satunya dengan kembali menghadirkan program promo terbesar, yakni MyPertamina Tebar Hadiah 2024.

“MyPertamina Tebar Hadiah ini adalah yang ke 7 kalinya sejak 2018, saat itu kami kenalkan sebagai Berbagi Berkah MyPertamina. Setiap tahunnya antusiasme masyarakat dan pengguna MyPertamina terhadap program ini sangat positif, karenanya kami kembali hadir di tahun ini dengan hadiah yang menurut kami sesuai dengan harapan masyarakat,” ujar Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra.

Mars Ega melanjutkan MyPertamina Tebar Hadiah ini adalah bentuk apresiasi bagi pelanggan setia Pertamax Series dan Dex Series untuk BBM dan Bright Gas untuk LPG yang transaksinya dilakukan melalui aplikasi MyPertamina.

Untuk tahun ini, pengumpulan kupon undian MyPertamina Tebar Hadiah dapat dilakukan sejak 1 Maret hingga 31 Oktober 2024 dengan pengundian yang dilaksanakan berkala setiap dua bulan sekali.

Hadiah yang bisa dibawa pulang antara lain adalah 1 paket Haji Furoda, 1 unit BMW 320i, 5 paket liburan Asia, 67 logam mulia seberat 1 gr, 12 Yamaha Nmax, serta ratusan juta e-voucher MyPertamina.

“Dengan periode yang panjang dan beberapa kali pengundian, ini akan memperbesar kesempatan masyarakat untuk menang dan membawa berbagai hadiah yang disiapkan,” tutur Ega.

Untuk syarat mengikuti MyPertamina Tebar Hadiah, menurutnya juga tidak banyak berubah, sehingga masyarakat pengguna MyPertamina harusnya sudah terbiasa.

