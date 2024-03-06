Wall Street Melemah, Indeks Nasdaq Pimpin Pelemahan

JAKARTA – Wall Street ditutup melemah pada perdagangan kemarin. Tiga indeks utama Wall Street semuanya melemah lebih dari 1% pada perdagangan Selasa waktu setempat.

Bursa saham AS melemah dengan penurunan pada perusahaan-perusahaan dengan pertumbuhan mega kapitalisasi seperti Apple Inc dan sektor chip membebani Nasdaq menjelang rilis data ekonomi minggu ini dan pernyataan dari Ketua Federal Reserve Jerome Powell.

Mengutip Reuters, Rabu (6/3/2024), Dow Jones Industrial Average (.DJI) turun 404,64 poin atau 1,04% menjadi 38.585,19. S&P 500 (.SPX) kehilangan 52,3 poin, atau 1,02%, pada 5.078,65 dan Nasdaq Composite (.IXIC) turun 267,92 poin, atau 1,65%, menjadi 15.939,59.

Data ekonomi pada hari Selasa menunjukkan pertumbuhan industri jasa AS yang lebih lambat pada bulan Februari karena lapangan kerja menurun sementara jumlah pesanan baru tumbuh ke level tertinggi dalam enam bulan, menandakan kekuatan mendasar di sektor ini.

Laporan Indeks Manajer Pembelian pada hari Selasa mengkonfirmasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan meskipun ada kenaikan suku bunga sebesar 525 basis poin dari The Fed sejak Maret 2022.