10 Tahun Hilang, Ternyata Segini Biaya Pencarian Pesawat MH370

JAKARTA - 10 tahun menghilang secara misterius, ternyata segini biaya pencarian pesawat Malaysia Airlines MH370.

Pesawat Malaysia Airlines MH370 menghilang dari radar kurang dari 40 menit setelah lepas landas dari Bandara Internasional Kuala Lumpur menuju Beijing, China tepat setelah tengah malam pada 8 Maret 2014, dengan 239 penumpang dan awak di dalamnya.

Hingga kini pesawat pesawat Boeing 777-200ER tersebut belum ditemukan.

Pemerintah Malaysia mengatakan pihaknya terbuka untuk melanjutkan pencarian Malaysia Airlines Penerbangan MH370 yang hilang dalam perjalanan ke Beijing hampir 10 tahun lalu.

Alasannya adalah adanya potensi kolaborasi dengan perusahaan eksplorasi laut Amerika Serikat.

Menteri Transportasi Malaysia Loke Siew Fook pada upacara yang diselenggarakan oleh anggota keluarga korban kecelakaan menjelang peringatan hilangnya Boeing 777, mengatakan dia akan mencoba membujuk Kabinet untuk menyetujui pencarian tersebut.

“Ini adalah misteri penerbangan terbesar di seluruh dunia. Kita harus memecahkan misteri ini,” ujar dia pada Minggu 3 Maret 2024.

Jelang 10 tahun Malaysia Airlines MH370 menghilang, pencarian terus dilakukan dan sudah memakan biaya yang besar. Lalu berapa biaya pencarian MH370?