Segini Kekayaan Mira Hayati yang Viral Usai Sawer Ahmad Dhani

JAKARTA - Segini kekayaan Mira Hayati yang viral usai sawer Ahmad Dhani. Nama Mira Hayati kembali viral setelah dirinya menyawer Ahmad Dhani. Sebelumnya, Mira juga pernah viral karena pernah membeli tas Emas senilai Rp500 juta.

Hal tersebut membuat publik penasaran terkait sumber kekayaan Mira yang dikenal tak pernah habis. Lantas dari manakah sumber kekayaan Mira Hayati? Segini kekayaan Mira Hayati yang viral usai sawer Ahmad Dhani.

Berdasarkan rangkuman Okezone, Rabu (6/3/2024), Mira Hayati merupakan seorang CEO dan Owner dari brand MH Miracle Whitening Skin. Brand tersebut merupakan perusahaan yang bergerak di bidang skincare.

MH Miracle Whitening Skin sendiri dikenal memiliki reseller hingga mencapai ribuan yang berada di seluruh Indonesia. Hasilnya, brand tersebut mendapatkan omzet penjualan sebesar Rp10 miliar per bulan.

Pada 2020, Mira memulai bisnisnya dan mulai mendapatkan income sebesar Rp1 juta. Namun, saat ini dia bisa meraup omset hingga mencapai Rp3 miliar per bulan.