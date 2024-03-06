Uang Pelatihan Prakerja Bisa Dicairkan? Cek Informasinya

JAKARTA - Menjadi anggota program Prakerja adalah kesempatan emas. Pasalnya, banyak manfaat yang bisa didapatkan melalui program ini.

Program Prakerja merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempersiapkan tenaga kerja yang mumpuni di Indonesia. Banyak skill yang bisa dikembangkan dan dipelajari dari program ini.

Terlebih, para anggota program ini juga mendapatkan bantuan beasiswa berupa saldo untuk membeli pelatihan-pelatihan yang tersedia. Berdasarkan catatan Okezone, Rabu (6/3/2024), saldo dari pelatihan program Prakerja dapat dicairkan.

Besaran saldo yang akan didapatkan oleh para anggota senilai Rp4,2 juta per orang. Rincian untuk bantuan biaya pelatihan tersebut senilai Rp3,5 juta, insentif pasca-pelatihan Rp600 ribu yang didapatkan satu kali, dan insentif survei senilai Rp100 ribu untuk dua kali pengisian survei.

Saldo atau dana tersebut dapat dicairkan melalui dompet digital atau e-wallet, seperti OVO, LinkAja, Gopay dan DANA.

Sebagai informasi, dikutip dari prakerja.go.id, berikut syarat dan langkah pencairan saldo Kartu Prakerja.

1. Pastikan nomor rekening bank dan e-wallet atas nama anggota sendiri (Menggunakan NIK yang sama dengan NIK yang terdaftar di Kartu Prakerja). Namun, jika memilih e-wallet, pastikan untuk terlebih dahulu memiliki akun e-wallet (OVO, LinkAja, Gopay, DANA).

2. Pastikan nomor HP yang teregistrasi di Kartu Prakerja merupakan nomor telepon akun e-wallet/e-money yang telah terdaftar.