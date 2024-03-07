Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bye BBM dan Batu Bara, Ini Dia yang Akan Jadi Sumber Energi Masa Depan

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |16:08 WIB
JAKARTA - Optimalisasi gas bumi dengan menyediakan Liquefied Natural Gas (LNG) dinilai akan menjadi sumber energi masa depan.

LNG merupakan solusi untuk pemenuhan kebutuhan gas bumi sehingga seringkali disebut sebagai energi masa depan.

”LNG merupakan solusi yang lebih fleksibel untuk transportasi gas bumi dengan sumber yang lokasinya jauh dari jaringan pipa dan demand gas bumi,” ungkap Direktur Sales dan Operasi PGN Ratih Esti Prihatini dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (7/3/2024).

Faktanya, memang kebutuhan gas bumi saat ini sebagaimana disampaikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak selalu dan tidak akan terus dapat dipenuhi oleh sumber gas yang sudah terhubung dengan infrastruktur jaringan pipa gas.

Sumber pasokan eksisting sudah mengalami natural decline dan hal ini tidak dapat dihindari sebagaimana tercermin dari terus berkurangnya produksi gas bumi di sumur-sumur yang sudah lama beroperasi.

Salah satu contohnya adalah sumber gas bagi PGN dari blok Corridor di Sumatera Selatan yang hanya memasok gas bumi sekitar 440 MMSCFD pada awal tahun 2024 ini.

Sebelumnya, blok ini masih mampu memasok gas bumi pada tahun 2022 dan 2023 lebih dari 500 MMSCFD. Jumlah realisasi penyaluran gas pada 2024 turun dibandingkan 2022 dan 2023 yang masih mencapai 850 MMSCFD.

”Mau tidak mau, kita harus terbiasa dengan LNG sebagai solusi gas balance kebutuhan gas bumi nasional di tengah terus meningkatnya kebutuhan gas bumi, terutama untuk industri," katanya.

Topik Artikel :
energi Batu Bara BBM Gas Bumi LNG BBM
