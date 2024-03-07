Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jadi Roda Penggerak Ekonomi, Izin Usaha UMKM Wastra Dipermudah

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |20:29 WIB
Jadi Roda Penggerak Ekonomi, Izin Usaha UMKM Wastra Dipermudah
UMKM Jadi Penggerak Roda Ekonomi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perputaran ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan.

Perempuan berperan penting dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Salah satunya, lewat UMKM Wastra yang kini tengah didukung untuk semakin berkembang dan berdaya saing.

“Seperti di Sumba Timur, budaya dan usaha tenun ikat banyak dijaga dan dikembangkan oleh perempuan. Apabila pendapatan UMKM perempuan dapat terus dimaksimalkan, Indonesia dapat membuka potensi pendapatan mencapai USD428 juta setiap tahunnya,” kata Ketua Bidang Promosi dan Humas Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Dina Budi Arie dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (7/3/2024).

Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kementerian Kominfo, Septriana Tangkary menyampaikan tentang dukungan pemerintah untuk mendorong UMKM naik kelas. Kementerian Kominfo bersama Dekranas, Dekranasda, dan Pemerintah Daerah telah melakukan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan forum sosialisasi sertifikasi halal di berbagai kota.

“Dengan memanfaatkan Online Single Submission (OSS), pelaku UMKM dapat membuat NIB hingga mengurus Sertifikasi Halal dengan mudah dan cepat," katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/455/3188465/thrifting-fzrI_large.jpg
Ancaman Tak Cuma dari Thrifting, Gempuran Barang Impor China Bikin UMKM Babak Belur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188463/maman-k1tR_large.png
Pemerintah Batasi Barang Impor dari China Usai Basmi Thrifting, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187109/menteri_umkm_maman-g7Fq_large.jpg
Menteri UMKM Respons soal Usulan Pembatasan Kuota Thrifting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/455/3186879/maman-IOxN_large.jpg
Purbaya Tolak Thrifting, Menteri UMKM: Pedagang Harus Berjalan Ekonominya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/455/3186253/mendag-ZhKJ_large.png
Mendag Minta UMKM Aktif Jualan Online: Minim Modal Tanpa Perlu Sewa Toko
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/455/3186077/untar-lasA_large.jpg
UMKM Kian Kompetitif di Era Digital, Produsen Besar Hadapi Tantangan Baru
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement