HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Menguat, Indeks S&P 500 Cetak Rekor Baru

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |07:12 WIB
Wall Street Menguat, Indeks S&P 500 Cetak Rekor Baru
Bursa saham Wall Street ditutup menguat (Foto: Ilustrasi Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Wall Street berakhri menguat pada perdagangan Kamis (7/3/2024) waktu setempat. Bursa saham AS kokoh dengan S&P 500 naik 1% ke rekor penutupan tertinggi sementara komposit Nasdaq berakhir naik 1,5%.

Hal itu terjadi dengan dorongan terbesar dari saham-saham teknologi dan pertumbuhan karena meningkatnya optimisme investor mengenai prospek penurunan suku bunga Federal Reserve tahun ini. Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 130,30 poin, atau 0,34%, menjadi 38.791,35, S&P 500 (.SPX) naik 52,60 poin, atau 1,03%, menjadi 5.157,36.

Sedangkan Nasdaq Composite (.IXIC) mencapai rekor tertinggi intraday dan nyaris meleset dari rekor penutupan hingga berakhir naik 241,83 poin, atau 1,51%, pada 16,273.38.

Indeks Philadelphia Semiconductor (.SOX), mengungguli pasar yang lebih luas dengan berakhir naik 3,36% pada rekor penutupan tertinggi karena investor berbondong-bondong masuk ke perusahaan chip, yang mereka lihat sebagai penerima manfaat utama dari permintaan terkait kecerdasan buatan.

Di Washington, Ketua Fed Jerome Powell mengatakan kepada komite Senat AS bahwa bank sentral AS “tidak jauh” dari keyakinan bahwa inflasi akan menurun menuju target 2%, yang akan memungkinkan penurunan suku bunga.

Komentarnya memperkuat harapan investor untuk penurunan suku bunga pertama pada bulan Juni dan meningkatkan indeks ekuitas yang sempat melemah pada hari-hari menjelang kesaksiannya di Kongres, yang dimulai pada hari Rabu dengan penampilan di hadapan Komite Jasa Keuangan DPR AS.

Telusuri berita finance lainnya
