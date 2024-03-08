IHSG Naik 0,33% ke Level 7.398 Ditopang Sektor Transportasi

Indeks Harga Saham Gabungan ditutup menguat di sesi I (Ilustrasi: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) siang ini menguat pada penutupan perdagangan sesi pertama, Jumat (8/3/2024). IHSG naik 0,33% atau 24,03 poin ke level 7.398.

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 7,85 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp7,51 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 644.006 kali. Adapun, sebanyak 239 saham harganya naik, 257 saham harganya turun dan 246 saham lain harganya stagnan.

Sektor transportasi naik 0,73%, sektor infrastruktur naik 0,72%, sektor keuangan naik 0,49%, sektor industri naik 0,20% dan sektor non siklikal naik 0,15%. Sementara, sektor energi turun 0,25%, sektor teknologi turun 0,23%, sektor kesehatan turun 0,19%, sektor properti turun 0,16%, sektor bahan baku dan sektor siklikal kompak turun 0,13%.

Adapun, indeks LQ45 naik 0,53% ke level 1.001, indeks MNC36 naik 0,54% ke level 384, indeks IDX30 naik 0,59% ke level 509, serta indeks JII naik 0,14% ke level 523.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Timah Tbk (TINS) naik 22,31% ke Rp740, PT MNC Sky Vision Tbk (MSKY) naik 21,91% ke Rp89, dan PT Bank Mayapada Internasional Tbk (MAYA) naik 19,13% ke Rp274.