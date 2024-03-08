Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Diproyeksi Menguat, Berikut Rekomendasi Saham Hari Ini

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |08:48 WIB
IHSG Diproyeksi Menguat, Berikut Rekomendasi Saham Hari Ini
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Okezone)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi melanjutkan penguatan pada perdagangan jelang akhir pekan, Jumat (8/3/2024). Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova mengatakan, IHSG ditutup tipis di bawah resisten fraktal 7.403, di mana penembusan di atasnya akan mengonfirmasi pembentukan wave (v) dan IHSG dapat melanjutkan penguatan menuju 7.503.

“Namun demikian, selama IHSG masih di bawah 7.403 maka dapat memulai pullback minor menuju area 7.270-7.330, selama resisten 7.403 tidak ditembus,” kata Ivan dalam risetnya, Jumat (8/3/2024).

Adapun, level support IHSG berada di 7.234, 7.200, 7.099 dan 7.021. Sementara level resistennya di 7.403, 7.503 dan 7.606.

Ivan merekomendasikan buy on weakness pada saham PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) di rentang harga Rp1.100-Rp1.150 dengan target harga terdekat di Rp1.240. PGEO akan membuka jalan melanjutkan pelemahan menuju Rp1.140 apabila menembus ke bawah Rp1.175 sebagai support fraktal terdekat, serta harga akan segera rebound selama tidak menembus ke bawah Rp1.140.

Kemudian, ia menyarankan accumulative buy pada saham PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) di rentang harga Rp3.800-Rp3.880 dengan target harga terdekat di Rp4.040. TLKM dapat memulai tren naik jangka pendek apabila harga tetap berada di atas support Fibonacci terdekat di level Rp3.820.

Halaman:
1 2
