HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Panggil 6 Bos BUMN Tertutup, Ini Daftarnya

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |07:05 WIB
Erick Thohir Panggil 6 Bos BUMN Tertutup, Ini Daftarnya
Erick Thohir panggil enam BUMN (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir bakal memanggil sejumlah direksi perusahaan negara yang tidak terbuka. Dia mengaku kecewa lantaran ada enam perusahaan BUMN yang dianggap tidak informatif alias tertutup.

Padahal, dirinya mendorong agar perseroan bersikap terbuka, terutama pada media massa dan publik. Adapun, keenam BUMN yang dimaksud diantaranya PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), PT Reasuransi Indonesia (Persero), Perum Bulog, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau IFG, dan PT Danareksa (Persero), dan PT Asabri (Persero).

Dia memastikan, pekan depan akan memanggil Dewan Direksi keenam BUMN tersebut. Dari pemanggilan itu, Erick akan menanyakan alasan perusahaan tidak bersikap informatif.

“BUMN yang merah merah minggu depan dipanggil ini Direksi-nya, kenapa apakah memang ingin tertutup? Gak bisa,” ujar Erick saat gelaran BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS) 2024, Jakarta, Kamis malam (7/3/2024).

Menurutnya, perwujudan BUMN yang demokratis melalui penerapan mekanisme checks and balances, terutama sikap informatif terhadap media massa dan publik harus dilakukan.

“Tadi sudah disampaikan cek and balance harus terjaga,” paparnya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
