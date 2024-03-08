Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PNS Pindah ke IKN, Garuda Bakal Tambah Penerbangan ke Balikpapan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |13:08 WIB
PNS Pindah ke IKN, Garuda Bakal Tambah Penerbangan ke Balikpapan
Garuda Indonesia tambah penerbangan ke Balikpapan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTAGaruda Indonesia bakal menambah frekuensi penerbangan ke Balikpapan. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan hal ini merespons adanya proses pemindahan Ibukota dari Jakarta ke IKN (Ibu Kota Nusantara).

Adapun saat ini, Irfan mengatakan setidaknya sudah ada sekitar 4-5 penerbangan harian dari Jakarta ke Balikpapan. Angka tersebut ditambah seiring dengan permintaan yang mulai menguat ketika proses pemindahan sudah berlangsung.

"Balikpapan kita sudah kita terbangkan widebody, kalau Balikpapan kita tambahin terus (jelang pemindahan IKN)," ujar Irfan saat ditemui di Kementerian Perhubungan, Kamis (7/3/2024).

Sedangkan untuk rute baru ke Bandara VVIP IKN, Irfan mengaku hingga saat ini belum ada arahan lebih lanjut dari Pemerinta. Sebab dikabarkan bandara tersebut hanya melayani pesawat-pesawat tamu negara, dan bukan untuk pesawat komersial.

Di satu sisi, menurut Irfan pengkomersilan bandara VVIP IKN juga dinilai kurang efektif. Sebab nantinya jika seluruh jaringan akses tol IKN sudah rampung dibangun, waktu tempuh dari bandara Balikpapan ke IKN juga hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit.

"Itu kalau jembatan (Pulau Balang) dibuka akhir Maret ini, itu hanya 30 menit. Masa kita melayani bandara berjarak 30 menit, kan agak tidak masuk akal juga. Nanti ada yang ke bandara IKN, tapi tidak ke IKN, ke Balikpapan," kata Irfan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/320/3151213/garuda_indonesia-avFU_large.jpg
Garuda Indonesia Ungkap Alasan Buka Kembali Penerbangan Jakarta-Doha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/320/3130492/uang-tovj_large.jpg
Karyawan Garuda Indonesia Diduga Terlibat Sindikat Peredaran Uang Palsu, Bakal Dipecat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/320/3128267/garuda-NBT9_large.jpg
Garuda Indonesia Operasikan Jet GA-2, Ada Motif Batik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/19/320/3087488/erick-thohir-ingin-garuda-indonesia-jadi-agregator-pesawat-wxmXVtVza8.jpg
Erick Thohir Ingin Garuda Indonesia Jadi Agregator Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/320/3086248/wamildan-jadi-dirut-garuda-singgung-pesawat-baru-KUbTSltWYj.jpg
Wamildan Jadi Dirut Garuda, Singgung Pesawat Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/320/3086209/profil-wamildan-tsani-dirut-garuda-indonesia-yang-baru-langsung-dipilih-prabowo-RoAGFNlzcN.jpg
Profil Wamildan Tsani, Dirut Garuda Indonesia yang Baru Langsung Dipilih Prabowo
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement