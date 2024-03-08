Harga Pangan Jelang Ramadhan 2024, Telur hingga Cabai Meroket

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim harga beras jenis premium ataupun medium sudah turun jelang Ramadhan 2024. Namun, komoditas seperti daging ayam, telur, hingga cabai malah mengalami kenaikan harga secara mingguan atau week to week.

“Menjelang nanti kita masuk bulan suci Ramadhan beberapa hal yang perlu di-update. Pertama harga pangan ini beras medium yang kami monitor Rp 14.310 per kg itu agak turun sedikit, kemudian beras premium di Rp16.420," ujar Airlangga dalam konferensi pers media briefing di Jakarta, Jumat (8/3/2024).

Selain harga beras, Airlangga menyebut komoditas seperti daging sapi, gula konsumsi, dan minyak goreng curah juga turun.

Adapun daging sapi per Kg dibanderol Rp135.670 meskipun pada laman Sistem Monitoring Harga Pangan, daging sapi dibanderol Rp134.590 per Kg.

Sementara itu, gula dan minyak goreng juga mengalami penurunan harga. Untuk gula dibanderol Rp17.740 per Kg sementara minyak goreng curah yaitu Rp15.540.