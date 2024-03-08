Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Pangan Jelang Ramadhan 2024, Telur hingga Cabai Meroket

Harga Pangan Jelang Ramadhan 2024, Telur hingga Cabai Meroket
Harga cabai hari ini naik. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim harga beras jenis premium ataupun medium sudah turun jelang Ramadhan 2024. Namun, komoditas seperti daging ayam, telur, hingga cabai malah mengalami kenaikan harga secara mingguan atau week to week.

“Menjelang nanti kita masuk bulan suci Ramadhan beberapa hal yang perlu di-update. Pertama harga pangan ini beras medium yang kami monitor Rp 14.310 per kg itu agak turun sedikit, kemudian beras premium di Rp16.420," ujar Airlangga dalam konferensi pers media briefing di Jakarta, Jumat (8/3/2024).

Selain harga beras, Airlangga menyebut komoditas seperti daging sapi, gula konsumsi, dan minyak goreng curah juga turun.

Adapun daging sapi per Kg dibanderol Rp135.670 meskipun pada laman Sistem Monitoring Harga Pangan, daging sapi dibanderol Rp134.590 per Kg.

Sementara itu, gula dan minyak goreng juga mengalami penurunan harga. Untuk gula dibanderol Rp17.740 per Kg sementara minyak goreng curah yaitu Rp15.540.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/320/3184921/menko_zulhas_raih_anugerah-DniW_large.jpg
Raih Anugerah Penggerak Sektor Pangan APN 2025, Zulhas: Penghargaan Ini untuk Seluruh Petani di Indonesia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173782/kepala_bapanas-amf7_large.jpg
Bapanas Ungkap Cara Tekan Angka Pangan Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/320/3167966/mentan_amran-rUwL_large.jpg
Mentan Klaim Harga Pangan Stabil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/320/3167498/ketahanan_pangan_nasional-swqS_large.jpg
Komisi IV DPR Soroti Strategi Ketahanan Pangan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/320/3154540/program_bantuan_pangan-R4Mi_large.jpg
Bapanas Ajukan Tambahan Anggaran 2026 Rp16,02 Triliun untuk Program Bansos Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/320/3142283/prabowo_subianto-57ds_large.jpg
Dampingi Presiden Prabowo Hadiri KTT ASEAN ke-46 di Malaysia, Mentan Pamer Ketahanan Pangan Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement