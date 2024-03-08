MNC Leasing dan Mitra Teknindo Serahkan 5 Sinotruk ke Momentum Berkah

JAKARTA – MNC Leasing kerja sama dengan PT Mitra Teknindo Sejati menyerahkan 5 unit Sinotruck Howo 8x4 cargo truk logging kepada PT Momentum Berkah Bersama.

Penyerahan truk ini untuk mendukung dan membantu perkembangan sektor manufaktur, transportasi, pertambangan serta hutan tanaman industri di Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur (Kaltim).

Chief Marketing Officer MNC Leasing Miron Durait Panjaitan menyatakan bahwa truk ini akan digunakan sebagai alat pengangkut hasil produksi kayu hutan tanaman industry.

Kemudian lanjut dia kerja sama pembiayaan alat berat ini menjadi solusi bagi para debitur untuk mengembangkan usaha mereka agar lebih baik.

“Jadi dengan adanya pembiayaan yang disediakan, kami berharap dapat membantu perusahaan untuk dapat bersaing di pasar global dan memperkuat posisi mereka di pasar lokal untuk memajukan perekonomian untuk bersama membangun Indonesia,” ujarnya, Jumat (8/3/2024).

Sementara itu, Direktur Momentum Berkah Bersama Sri Utami menyebut langkah yang dilakukan MNC Leasing leasing sangat membantu para debitur.