Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Leasing dan Mitra Teknindo Serahkan 5 Sinotruk ke Momentum Berkah

Ade Suhardi , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |21:55 WIB
MNC Leasing dan Mitra Teknindo Serahkan 5 Sinotruk ke Momentum Berkah
MNC Leasing Jalin Kerja Sama (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTAMNC Leasing kerja sama dengan PT Mitra Teknindo Sejati menyerahkan 5 unit Sinotruck Howo 8x4 cargo truk logging kepada PT Momentum Berkah Bersama.

Penyerahan truk ini untuk mendukung dan membantu perkembangan sektor manufaktur, transportasi, pertambangan serta hutan tanaman industri di Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur (Kaltim).

Chief Marketing Officer MNC Leasing Miron Durait Panjaitan menyatakan bahwa truk ini akan digunakan sebagai alat pengangkut hasil produksi kayu hutan tanaman industry.

Kemudian lanjut dia kerja sama pembiayaan alat berat ini menjadi solusi bagi para debitur untuk mengembangkan usaha mereka agar lebih baik.

“Jadi dengan adanya pembiayaan yang disediakan, kami berharap dapat membantu perusahaan untuk dapat bersaing di pasar global dan memperkuat posisi mereka di pasar lokal untuk memajukan perekonomian untuk bersama membangun Indonesia,” ujarnya, Jumat (8/3/2024).

Sementara itu, Direktur Momentum Berkah Bersama Sri Utami menyebut langkah yang dilakukan MNC Leasing leasing sangat membantu para debitur.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172455/mnc_leasing-aU94_large.jpg
Pertegas Komitmen Sustainability, MNC Leasing Dukung Inovasi Industri Alat Berat Bersama GM Tractors
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/320/3159894/mnc_leasing_raih_penghargaan-tw1Y_large.jpg
MNC Guna Usaha Indonesia (MNC Leasing) Raih Penghargaan The Best Performance Multifinance Company 5 Tahun Berturut-turut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/320/3157394/mnc_leasing-5vj9_large.jpg
MNC Leasing Tegaskan Komitmen Pembiayaan Alat Berat untuk Industri Pertambangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/320/3155775/mnc_leasing-x5WJ_large.jpg
MNC Leasing Perkuat Pembiayaan Alat Berat, Dukung Proyek Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/320/3147874/mnc_leasing-2QNL_large.jpg
MNC Leasing Siapkan Rp50 Miliar untuk Pembiayaan Tambang dan Perkebunan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/320/3147838/mnc_leasing-mOv7_large.jpg
Gandeng MNC Leasing, Dirut Bank SBI Indonesia Bidik Pembiayaan di Sektor Pertambangan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement