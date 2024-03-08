Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Sekuritas Gelar MNC Sharia Investment Festival 2024 Sambut Ramadhan

Meliana Tesa , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |17:12 WIB
MNC Sekuritas Gelar MNC Sharia Investment Festival 2024 Sambut Ramadhan
MNC Sekuritas gelar MNC Sharia Investment. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology.

Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan investasi pasar modal berbasis syariah seperti saham syariah dan reksa dana syariah yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan 1445 H, MNC Sekuritas menggelar rangkaian acara investasi syariah yaitu MNC Sharia Investment Festival 2024 yang berlangsung mulai Jumat (8/3/24) hingga Kamis (28/3/24).

Acara yang diselenggarakan secara tahunan ini mengangkat tema "Satu Pintu, Seribu Berkah". MNC Sharia Investment Festival 2024 terdiri dari beragam rangkaian acara, mulai dari trading competition, filantropi, hingga rangkaian kegiatan edukasi melalui Instagram Live Series dan Webinar Series yang menghadirkan narasumber dari berbagai institusi ternama.

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina mengatakan bahwa MNC Sekuritas senantiasa memberikan akses satu pintu kepada nasabah terhadap investasi syariah, mulai dari pembukaan rekening yang full online, produk investasi seperti saham syariah, reksa dana syariah, dan sukuk, hingga zakat, infak, dan wakaf melalui aplikasi MotionTrade. Selain edukasi syariah, investor juga bisa mengikuti program donasi yang akan disalurkan ke Yayasan Anak Yatim melalui Rumah Zakat Indonesia.

Halaman:
1 2
