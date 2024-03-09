Advertisement
HOME FINANCE

Dukung Keberagaman Budaya, KB Bank Berkolaborasi dengan UGM Gelar Korean Festival Day

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |16:29 WIB
Dukung Keberagaman Budaya, KB Bank Berkolaborasi dengan UGM Gelar Korean Festival Day
KB Bank berkolaborasi dengan UGM menggelar Korean Festival Day. (Foto: dok KB Bank)
A
A
A

JAKARTA - KB Bank berkolaborasi dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar "Korean Festival Day" yang merupakan puncak dari acara 18th Korean Day yang diselenggarakan oleh UGM.

Acara ini merupakan aksi nyata dari komitmen KB Bank untuk mendukung keberagaman budaya dengan berbagai inisiatif dan praktik yang bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Hadir sebagai Bank yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh lembaga keuangan terbesar di Korea Selatan, KB Bank tentunya mendukung upaya pelestarian budaya Korea Selatan.

Oleh karena itu, KB Bank konsisten terus mendukung kegiatan Korean Festival Day sejak tahun lalu. Terlebih acara ini juga turut memadukan keragaman dan keunikan budaya Indonesia - Korea.

Kemeriahan puncak Korean Festival Day mengangkat tema "Hallyunesia Wonderland". Acara ini diisi dengan berbagai kegiatan menarik, seperti beberapa tarian tradisional asal Korea Selatan yaitu Samulnori, Hansamchum, Talchum, hingga Buchaechum.

Selain itu ada juga bintang tamu menarik asal Indonesia yang menggeluti nyanyian dengan Bahasa Korea seperti Ryn, dan beberapa penyanyi lainnya seperti Reign, Sherina, Helena, AXY, AXE, dan lainnya, serta puncak acara ditutup meriah dengan Jogja K-Party.

Selain mendukung pelestarian budaya Korea Selatan, dalam acara tersebut KB Bank juga memperkenalkan berbagai produk unggulan keuangan perbankan, salah satunya aplikasi digital banking KBstar kepada pengunjung yang hadir di area kampus Fakultas Ilmu Budaya UGM.

Halaman:
1 2
