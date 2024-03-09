Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Daftar 10 Saham Paling Cuan di Awal Maret 2024

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |09:57 WIB
Daftar 10 Saham Paling Cuan di Awal Maret 2024
JAKARTA - Daftar 10 saham paling cuan di perdagangan awal Maret 2024. Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatatkan 10 saham yang naik cukup signifikan sepanjang jalannya bursa saham sepekan, dengan PT Adhi Kartiko Pratama Tbk (NICE) melonjak hingga 30,87%.

Untuk indeks sektoral yang menguat pekan ini ada sektor energi 1,34%, industri 1,17%, industri 0,11%, finansial 1,20% dan transportasi & logistik 1,10%.

Sedangkan indeks sektoral yang melemah ada konsumer non siklikal 0,33%, konsumer siklikal 2,26%, kesehatan 0,73%, properti & real estate 2,08%, teknologi 1,05% dan infrastruktur 1,39%.

Berdasarkan data BEI, Sabtu (9/3/2024), peringkat pertama top gainers sepekan ini diraih oleh PT Adhi Kartiko Pratama Tbk (NICE) yang naik 90,10% di level Rp975.

Menyusul NICE, terdapat 9 emiten lain yang mengalami penguatan serupa. Berikut 10 saham paling cuan / top gainers sepekan:

1. PT Adhi Kartiko Pratama Tbk (NICE) melesat 30,87% di Rp975 dari Rp745.

2. PT Bank Mayapada Tbk (MAYA) naik 29,09% di Rp284 dari Rp220.

3. PT Timah Tbk (TINS) menguat 29,96% di Rp730 dari Rp575.

