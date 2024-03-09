IHSG Pekan Depan Diproyeksi Melemah

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir pekan jelang libur panjang, meskipun ditutup menguat terbatas. IHSG dilaporkan menyentuh rekor tertinggi baru.

Financial Educator Sucor Sekuritas Alfredo Jason Kusuma mengatakan, IHSG sempat membuat all time high yang baru di 7.416, tetapi gagal mempertahankan level tersebut.

"Kalau kita lihat memang secara candle hari Jumat bentukannya doji jadi masih sangat bimbang antara buyer dan seller sama-sama kuat, kelihatannya kita harus menunggu minggu depan untuk melihat pergerakan dari IHSG ini," jelas Jason dalam IDX 2nd Session Closing, dikutip Sabtu (9/3/2024).

Menurut dia, IHSG belum pasti akan bergerak ke atas atau malah koreksi ke bawah pada pekan depan yang sudah memasuki bulan suci Ramadan.

"IHSG keliatannya ini gak akan terbang atau tidak akan reli terlalu tinggi selama bulan ramadhan ini, selama 1-2 bulan kedepan ini kelihatannya masih akan terkoreksi atau akan konsolidasi di area 7.200-7.400," ungkap Jason.