Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Pekan Depan Diproyeksi Melemah

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |14:39 WIB
IHSG Pekan Depan Diproyeksi Melemah
IHSG diprediksi melemah (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir pekan jelang libur panjang, meskipun ditutup menguat terbatas. IHSG dilaporkan menyentuh rekor tertinggi baru.

Financial Educator Sucor Sekuritas Alfredo Jason Kusuma mengatakan, IHSG sempat membuat all time high yang baru di 7.416, tetapi gagal mempertahankan level tersebut.

"Kalau kita lihat memang secara candle hari Jumat bentukannya doji jadi masih sangat bimbang antara buyer dan seller sama-sama kuat, kelihatannya kita harus menunggu minggu depan untuk melihat pergerakan dari IHSG ini," jelas Jason dalam IDX 2nd Session Closing, dikutip Sabtu (9/3/2024).

Menurut dia, IHSG belum pasti akan bergerak ke atas atau malah koreksi ke bawah pada pekan depan yang sudah memasuki bulan suci Ramadan.

"IHSG keliatannya ini gak akan terbang atau tidak akan reli terlalu tinggi selama bulan ramadhan ini, selama 1-2 bulan kedepan ini kelihatannya masih akan terkoreksi atau akan konsolidasi di area 7.200-7.400," ungkap Jason.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/278/2990581/ihsg-diprediksi-balik-menguat-di-pekan-depan-berikut-analisanya-ARmScj1JX4.jpg
IHSG Diprediksi Balik Menguat di Pekan Depan, Berikut Analisanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/278/2990192/5-fakta-ihsg-sepekan-anjlok-0-83-ke-level-7-288-9SC3SE0u4e.jpg
5 Fakta IHSG Sepekan Anjlok 0,83% ke Level 7.288
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/278/2990324/naik-213-barito-pacific-brpt-raup-laba-usd100-juta-Zbwlv7mcXZ.jpg
Naik 213%, Barito Pacific (BRPT) Raup Laba USD100 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/278/2990252/jasa-armada-ipcm-kantongi-laba-rp157-6-miliar-di-2024-Q4bULBB57b.jpg
Jasa Armada (IPCM) Kantongi Laba Rp157,6 Miliar di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/278/2990170/ihsg-berpotensi-rebound-ke-level-7-300-di-awal-april-2024-y2Rj8nuNc5.jpg
IHSG Berpotensi Rebound ke Level 7.300 di Awal April 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/29/278/2989748/ihsg-sepekan-merosot-0-83-ke-level-7-288-eKBFmIsNc7.jpg
IHSG Sepekan Merosot 0,83% ke Level 7.288
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement