HOME FINANCE HOT ISSUE

Konstruksi Jalan Tol Kapal Betung Tahap 2 Ditargetkan Rampung Akhir 2024

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |15:29 WIB
Konstruksi Jalan Tol Kapal Betung Tahap 2 Ditargetkan Rampung Akhir 2024
Pembangunan jalan tol kapal betung (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian PUPR menargetkan Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung (Kapalbetung) rampung akhir tahun 2024.

Mengutip laman resmi Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Sabtu (9/3/2024), jalan Tol yang akrab disapa dengan sebutan Kapalbetung ini berada di Provinsi Sumatera Selatan yang saat ini sudah beroperasi yakni Seksi 1 dan 2A dari Kayu Agung hingga Kramasan sepanjang 42,5 Km.

Selanjutnya untuk tahap II terbagi menjadi Seksi 2 Kramasan - Muslilindas sepanjang 24,90 Km saat in progres konstruksinya mencapai 77,91% Seksi 3 Musilindas - Betung sepanjang 44,29 Km saat ini progres konstruksinya juga mencapai 53,80% yang ditargetkan keseluruhannya selesai konstruksi pada akhir tahun 2024.

Keberadaan Jalan Tol Kapalbetung selain menghemat waktu perjalanan pengguna Jalan Tol juga diharapkan dapat meningkatkan ekonomi wilayah, tidak hanya untuk pengguna jalan melainkan masyarakat sekitar wilayah daerah yang diharapkan dapat merasakan peningkatan ekonomi wilayah dengan kehadiran Jalan Tol ini.

Jalan Tol ini juga melintasi 3 Kabupaten yakni Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kabupaten Banyuasin, serta melintasi Kota Palembang.

2
Telusuri berita finance lainnya
