6 Fakta Pendaftaran Mudik Gratis, Begini Caranya

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuka pendaftaran penyelenggaraan mudik gratis pada Lebaran 2024.

Menjelang hari raya, susah menjadi tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk mudik ke kampung halaman. Untuk itu penyelenggaraan mudik gratis ini sangat dinantikan tiap tahunnya.

Tahun ini pun Kemenhub kembali membuka pendaftaran penyelenggaraan mudik gratis lebaran 2024.

Berdasarkan catatan Okezone, Minggu (10/3/2024), berikut 6 fakta pendaftaran mudik gratis:

1. Daftar Melalui Aplikasi

Masyarakat yang hendak mendaftar mudik gratis dengan moda bus dapat mengunduh aplikasi 'MitraDarat' di PlayStore atau AppStore pada smartphone. Pendaftaran dapat dilakukan mulai 6 Maret hingga tanggal 3 April 2024 atau jika kuota sudah terpenuhi.

2. Cara Gunakan Aplikasi MitraDarat

Pada aplikasi MitraDarat, calon pemudik melakukan login pada aplikasi dengan memasukkan email / akun Google. Selanjutnya masukkan nomor telepon (WhatsApp) dan masukkan kode OTP, jika diminta. Jika login sudah berhasil maka akan muncul halaman utama aplikasi MitraDarat dan pilih tab 'event' untuk lihat menu Mudik Gratis.

Untuk melakukan pemesanan tiket mudik gratis, calon pemudik dapat memilih menu “Mudik Gratis” pada aplikasi MitraDarat. Lalu pilih lokasi keberangkatan dan tujuan mudik, kemudian pilih armada bus yang sesuai. Setelah itu, calon pemudik dapat mengisi data diri. Pemesanan tiket diakhiri dengan meng-klik tombol 'Selesaikan Pemesanan'.