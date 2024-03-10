Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Antam Geber Penjualan Emas saat Ramadhan 2024

Meliana Tesa , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |12:11 WIB
Cara Antam Geber Penjualan Emas saat Ramadhan 2024
Antam Geber Penjualan di Bulan Puasa. (Foto: Okezone.com/Antam)
A
A
A

JAKARTA PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) menyiapkan ara untuk meningkatkan penjualan emas di Bulan Puasa 2024. Anggota PT Mineral Industri Indonesia (Persero) (MIND ID), BUMN Holding Industri Pertambangan ini kembali mewujudkan komitmen inovasi produk dan memenuhi permintaan pelanggan dengan memperkenalkan produk emas tematik baru Idulfitri 2024/1445 Hijriah.

“Kehadiran produk emas tematik Idulftri tahun 2024/1445 Hijriah merupakan komitmen ANTAM untuk menguatkan posisi Perusahaan sebagai top of mind brand yang menyediakan produk emas berkualitas dengan standar tinggi yang mampu memberikan nilai tambah investasi bagi pelanggan. Produk emas tematik Idulfitri dapat menjadi bagian istimewa dalam kehangatan perayaan Idulfitri yang dirayakan umat muslim di Indonesia. Kami pun berharap kehadiran produk ini juga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan turut mendukung target penjualan Perusahaan,” ujar Direktur Operasi dan Produksi Antam Hartono, Minggu (10/3/2024).

Produk emas tematik Idulfitri 2024/1445 Hijriah tersedia dalam dua kategori utama, yaitu emas batangan dengan berat 5 gram, serta Gift Series dengan berat 0,5 dan 1 gram. Desain kemasan Emas Idulfitri 2024/1445 Hijriah menciptakan produk yang unik dan istimewa dengan menggabungkan estetika tradisional dan fungsionalitas modern. Emas Idulfitri 2024/1445 Hijriah juga dilengkapi melalui fitur keamanan dan estetika yang mencakup Microtext, QR code, Rainbow Effect, dan 3D Effect pada permukaan emas.

Microtext adalah kode khusus berukuran sangat kecil dengan tingkat akurasi tinggi, menjadikannya sulit untuk dipalsukan. Rainbow Effect memberikan sentuhan warna khusus pada emas batangan saat terkena pantulan cahaya. QR Code mempermudah pelanggan untuk mendapatkan informasi lengkap tentang produk Logam Mulia, serta berbagai informasi seputar ANTAM UBPP Logam Mulia lainnya. Sementara itu, pada Gift Series, terdapat fitur keamanan Invisble Ink dan QR Code.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/320/3190065/rupslb_antam-tNfx_large.jpg
Berikut Susunan Pengurus Baru Antam Usai RUPSLB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/278/3190058/rupslb_antam-CAol_large.jpg
RUPSLB, Untung Budiharto Jadi Dirut Baru dan Irwandy Arif Kembali Jabat Komut Antam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/278/3173302/laba_antam-n2qY_large.jpg
Berkat Hilirisasi, Antam Raup Laba Rp1,4 Triliun di Semester I-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173269/bos_antam-6Kyf_large.jpeg
Bos Antam Ungkap Kelangkaan Emas Akibat Keterbatasan Modal Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173252/bos_antam-zlo6_large.jpeg
Curhat ke DPR, Dirut Antam Ungkap Hambatan Produksi dan Penjualan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173248/emas_antam_impor-ZFCS_large.jpg
Antam Akui Impor 30 Ton Emas, Produksi Lokal Hanya 1 Ton per Tahun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement