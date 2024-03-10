Cara Antam Geber Penjualan Emas saat Ramadhan 2024

JAKARTA – PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) menyiapkan ara untuk meningkatkan penjualan emas di Bulan Puasa 2024. Anggota PT Mineral Industri Indonesia (Persero) (MIND ID), BUMN Holding Industri Pertambangan ini kembali mewujudkan komitmen inovasi produk dan memenuhi permintaan pelanggan dengan memperkenalkan produk emas tematik baru Idulfitri 2024/1445 Hijriah.

“Kehadiran produk emas tematik Idulftri tahun 2024/1445 Hijriah merupakan komitmen ANTAM untuk menguatkan posisi Perusahaan sebagai top of mind brand yang menyediakan produk emas berkualitas dengan standar tinggi yang mampu memberikan nilai tambah investasi bagi pelanggan. Produk emas tematik Idulfitri dapat menjadi bagian istimewa dalam kehangatan perayaan Idulfitri yang dirayakan umat muslim di Indonesia. Kami pun berharap kehadiran produk ini juga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan turut mendukung target penjualan Perusahaan,” ujar Direktur Operasi dan Produksi Antam Hartono, Minggu (10/3/2024).

Produk emas tematik Idulfitri 2024/1445 Hijriah tersedia dalam dua kategori utama, yaitu emas batangan dengan berat 5 gram, serta Gift Series dengan berat 0,5 dan 1 gram. Desain kemasan Emas Idulfitri 2024/1445 Hijriah menciptakan produk yang unik dan istimewa dengan menggabungkan estetika tradisional dan fungsionalitas modern. Emas Idulfitri 2024/1445 Hijriah juga dilengkapi melalui fitur keamanan dan estetika yang mencakup Microtext, QR code, Rainbow Effect, dan 3D Effect pada permukaan emas.

Microtext adalah kode khusus berukuran sangat kecil dengan tingkat akurasi tinggi, menjadikannya sulit untuk dipalsukan. Rainbow Effect memberikan sentuhan warna khusus pada emas batangan saat terkena pantulan cahaya. QR Code mempermudah pelanggan untuk mendapatkan informasi lengkap tentang produk Logam Mulia, serta berbagai informasi seputar ANTAM UBPP Logam Mulia lainnya. Sementara itu, pada Gift Series, terdapat fitur keamanan Invisble Ink dan QR Code.