HOME FINANCE HOT ISSUE

Truk Tangki BBM Terbakar di SPBU, Ini Penjelasan Pertamina

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |12:28 WIB
Truk Tangki BBM Terbakar di SPBU, Ini Penjelasan Pertamina
Truk Tangki BBM (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Truk pengangkut BBM terbakar di SPBU Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sekitar pukul 04.36 WIB Senin (11/3/2024). Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Menanggapi hal itu, Area Manager Communication, Relation & CSR Regional Jawa Bagian Barat Pertamina Patra Niaga Eko Kristiawan menyatakan Pertamina menyayangkan terjadinya kebakaran satu unit mobil tangki tersebut. Di mana wak Mobil Tangki (AMT) dengan sigap berusaha memadamkan api, namun terlanjur membesar.

“Pihak SPBU segera minta bantuan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Bogor. Sekitar pukul 05.15 WIB api berhasil dipadamkan,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/3/2024).

Dia juga memastikan tidak ada korban jiwa maupun korban luka pada kejadian ini. Saat ini SPBU 34.168.05 tersebut berhenti beroperasi untuk sementara untuk dilakukan investigasi lebih lanjut.

“Alternatif SPBU terdekat Jl. Raya Cileungsi, Jonggol apabila masyarakat ingin melakukan pengisian BBM yaitu di SPBU 34.168.20 dan SPBU 34.168.15,” tuturnya.

1 2
Telusuri berita finance lainnya
