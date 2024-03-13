Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Dibayangi Aksi Ambil Untung Usai Libur Panjang

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |08:34 WIB
IHSG Dibayangi Aksi Ambil Untung Usai Libur Panjang
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah hari ini (Ilustrasi: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibayangi aksi ambil untung atau profit taking pada perdagangan hari ini.

Head of Research Phintraco Sekuritas, Valdy Kurniawan mengimbau investor untuk mewaspadai level 7.350 sebagai pivot level dan level psikologis 7.300 sebagai support level terdekat saat ini.

“Resistance diperkirakan berada pada kisaran 7.400-7.430,” kata Valdy dalam risetnya, Rabu (13/3/2024).

Dari eksternal, pasar mungkin merespons beragam realisasi inflasi di Amerika Serikat (AS). Inflasi di AS berada di 3,2% year on year di Februari 2024, lebih tinggi dari perkiraan di 3,1% year on year.

Sejalan dengan kondisi tersebut, penjualan ritel AS diperkirakan tumbuh 0,8% month on month di Februari 2024 dari koreksi sebesar 0,8% month on month pada bulan sebelumnya. Meski terdapat indikasi perbaikan konsumsi, lanjut Valdy, data ini dinilai belum cukup signifikan untuk merubah ekspektasi pemangkasan suku bunga acuan oleh The Fed di FOMC Juni 2024.

Halaman:
1 2
