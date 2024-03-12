IHSG Besok Diramal Menguat di Level 7.403

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi menguat di kisaran 7.256 - 7.403 pada sepanjang perdagangan besok, Rabu (13/3/2024).

CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas, William Surya Wijaya mengatakan, pekan pendek yang dilalui IHSG terlihat masih diwarnai oleh rilis kinerja keuangan beberapa emiten yang menunjukkan membaiknya roda perekonomian.

"Peluang kenaikan terbatas masih terlihat dalam pola gerak IHSG hingga beberapa waktu mendatang,” tulis William dalam risetnya, Selasa (12/3/2024).

Namun, lanjut William, jika terjadi koreksi minor masih dapat dimanfaatkan investor untuk melakukan akumulasi pembelian.

"Terutama terutama untuk saham saham berfundamental kuat, mengingat dalam jangka panjang IHSG masih berada dalam jalur uptrend," katanya.