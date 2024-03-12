Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Besok Diramal Menguat di Level 7.403

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |14:28 WIB
IHSG Besok Diramal Menguat di Level 7.403
IHSG Diprediksi berpotensi menguat (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi menguat di kisaran 7.256 - 7.403 pada sepanjang perdagangan besok, Rabu (13/3/2024).

CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas, William Surya Wijaya mengatakan, pekan pendek yang dilalui IHSG terlihat masih diwarnai oleh rilis kinerja keuangan beberapa emiten yang menunjukkan membaiknya roda perekonomian.

"Peluang kenaikan terbatas masih terlihat dalam pola gerak IHSG hingga beberapa waktu mendatang,” tulis William dalam risetnya, Selasa (12/3/2024).

Namun, lanjut William, jika terjadi koreksi minor masih dapat dimanfaatkan investor untuk melakukan akumulasi pembelian.

"Terutama terutama untuk saham saham berfundamental kuat, mengingat dalam jangka panjang IHSG masih berada dalam jalur uptrend," katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/278/3191465/ihsg_ditutup_menguat-fY1T_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 8.584
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/278/3191302/ihsg_ditutup_menguat-E2FN_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 8.645
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/278/3191234/ihsg-JLkR_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.629
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/278/3191222/ihsg-DZ65_large.jpg
Prediksi IHSG Jelang Libur Natal 2025, Cermati Saham-Saham Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/278/3190970/bei-jrKs_large.jpg
Investor Pasar Modal RI Naik Jadi 20 Juta per Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/278/3190969/ihsg-Npkg_large.jpg
9 Perusahaan Antre IPO, 6 Beraset Jumbo di Atas Rp250 Miliar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement