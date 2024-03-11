Wall Street Pekan Ini, Pemilihan Umum Gedung Putih Jadi fokus di Bursa Saham AS

JAKARTA - Wall Street pekan ini bakal diisi oleh investor yang terpaku pada pendapatan dan kebijakan moneter mulai mempertimbangkan variabel lain yang dapat mempengaruhi pasar tahun ini: pemilihan presiden AS pada tahun 2024.

Mengutip Reuters, Senin (11/3/2024) waktu setempat, dalam pidato kenegaraannya pada hari Kamis lalu, Presiden AS Joe Biden mengusulkan kenaikan pajak perusahaan, sedangkan lawannya, kandidat Partai Republik Donald Trump, menandatangani undang-undang tahun 2017 yang memangkas pajak bagi perusahaan dan orang kaya. Biden juga memuji kemajuan ekonomi AS di bawah kepemimpinannya.

Sulit untuk mengukur bagaimana harga aset dapat terpengaruh oleh proposal ini dan apa pun yang mungkin diajukan oleh calon presiden dalam beberapa bulan mendatang. Pemenangnya kemungkinan besar akan menghadapi perpecahan di Kongres yang akan menyulitkan upaya mendorong perubahan legislatif.

Hal ini tidak menghentikan beberapa ahli strategi untuk menilai bagaimana prospek politik dapat menyatu dengan faktor-faktor lain yang mendorong pasar. Hal ini termasuk kegembiraan atas potensi bisnis kecerdasan buatan dan perubahan ekspektasi mengenai seberapa cepat Federal Reserve akan melonggarkan kebijakan moneternya. S&P 500 (.SPX), indeks naik sekitar 7,4% year-to-date dan mendekati rekor tertinggi.

"Anda paham (investor) punya banyak hal saat ini, dan politik mulai ikut campur dalam hal ini," kata Paul Christopher, kepala strategi pasar global di Wells Fargo Investment Institute. “Meskipun semua orang sudah mengetahui kandidatnya, ini akan menjadi pertarungan yang cukup ketat sehingga sangat sulit untuk memprediksi hasilnya,” katanya.

Jajak pendapat menunjukkan Biden, 81 tahun, dan Trump, 77 tahun, memiliki pasangan yang hampir sama. Meskipun kinerja perekonomian AS lebih baik dibandingkan sebagian besar negara berpendapatan tinggi, warga AS secara keseluruhan memberi Trump nilai yang lebih baik dalam jajak pendapat mengenai isu-isu ekonomi.