HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Melemah, Indeks Nasdaq Pimpin Penurunan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |07:10 WIB
Wall Street Melemah, Indeks Nasdaq Pimpin Penurunan
Wall Street ditutup melemah (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Wall Street ditutup melemah pada perdagangan Jumat (8/3/2024) waktu setempat. Bursa Saham AS berakhir melemah setelah menyentuh rekor tertinggi selama sesi tersebut.

Hal ini juga terjadi dengan saham-saham chip yang sedang naik daun mengalami tren sebaliknya dan laporan pasar tenaga kerja beragam yang menunjukkan lebih banyak lapangan kerja baru dari yang diperkirakan dengan meningkatnya tingkat pengangguran.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (.DJI) turun 68,66 poin, atau 0,18%, menjadi 38,722.69, S&P 500 (.SPX) kehilangan 33,67 poin, atau 0,65%, menjadi 5,123.69 dan Nasdaq Composite ( .IXIC) kehilangan 188,26 poin, atau 1,16%, menjadi 16.085,11.

S&P dan Nasdaq sempat mencapai rekor tertinggi intraday tetapi mulai kehilangan tenaga di pagi hari. Indeks Semikonduktor Philadelphia (.SOX) dengan kinerja buruk dan mengakhiri hari dengan turun 4% setelah menyentuh rekor tertinggi intraday.

Chip kecerdasan buatan kesayangan Nvidia (NVDA.O) ditutup turun 5,6% untuk menghentikan kemenangan beruntun enam sesi. Di awal sesi sudah naik lebih dari 5%.

Dalam indeks chip, Broadcom (AVGO.O) merosot 7% setelah perkiraan setahun penuh gagal mengesankan investor dan Marvell Technology, buka tab baru (MRVL.O) anjlok 11.4% setelah perkiraannya hasil kuartal pertama di bawah ekspektasi pasar karena permintaan yang lemah.

Telusuri berita finance lainnya
