HOME FINANCE HOT ISSUE

DPR Minta HPP Gabah Kering Giling Dinaikkan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |17:59 WIB
DPR Minta HPP Gabah Kering Giling Dinaikkan
DPR Minta HPP Gabah Kering Giling Dinaikan. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - DPR meminta Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) menaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering giling (GKG). Kenaikan diperlukan karena biaya produksi gabah kering giling per kilogram (Kg) mengalami kenaikan menjadi Rp5.500.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat rapat kerja (raker) bersama Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Kelapa Bapanas Arief Prasetyo Adi, Rabu (13/3/2024).

Meski tidak menafikan bahwa kenaikan HPP GKG akan memperluas infasli, Sudin menilai Kementan dan Bapanas berani ambil sikap menaikan harga pembelian pemerintah.

“Karena kemarin saya diskusi sama orang IPB itu sudah mencapai Rp 5.500 biaya produksi per kilo (GKG), komersial. Jadi saran saya kepada pemerintah kalau memang biaya produksinya tinggi, naikan saja HPP-nya,” ujar Sudin.

Selain inflasi, dua juga sadar bahwa mengerek naik HPP juga berimbas pada harga pupuk subdidi dan non subsudi, dimana harga bahan alami atau buatan yang mengandung unsur kimia itu ikut melonjak naik.

“Jadi nantikan rakortas atau ratas (dibahas) konsekuensinya adalah harga pupuk subsidi dinakan ya kan, kan kita tahu harga pupuk subsidi misalnya urea Rp2.250, naikan saja, tapi dengan konsekuensinya HPP-nya dinaikan. Jadi gak usah takut kata BPS ‘oh terjadi inflasi’ wong sekarang aja gak pake HPP sudah inflasi gila-gilaan lho,” paparnya.

Halaman:
1 2
