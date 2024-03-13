Prabowo-Gibran Ingin Bangun 3 Juta Rumah, Begini Kata Menteri Basuki

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menanggapi program Calon Presiden selanjutnya, Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka soal pembangunan 3 juta rumah.

Hingga saat ini memang belum ada pembicaraan spesifik terkait rencana pembangunan 3 juta rumah. Namun dipastikan, alokasi anggaran untuk merealisasikan program tersebut lebih besar daripada program 1 juta rumah yang ada saat ini.

"Belum ada pembicaraan, kalau dahulu Pak Jokowi 1 juta rumah, itu bisa kita capai lebih dari 1 juta rumah, kalau ada program 3 Juta rumah ya menurut saya bagus. Tapi belum dibahas," ujar Menteri Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Rabu (13/3/2024).

Kebutuhan perumahan masyarakat saat ini menurutnya memang masih cukup banyak, hal tersebut melihat angka backlog perumahan yang masih berada diangka 12,7 juta.