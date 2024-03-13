Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Prabowo-Gibran Ingin Bangun 3 Juta Rumah, Begini Kata Menteri Basuki

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |19:52 WIB
Prabowo-Gibran Ingin Bangun 3 Juta Rumah, Begini Kata Menteri Basuki
Prabowo-Gibran Ingin Bangun 3 Juta Rumah. (foto: Okezone.com/PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menanggapi program Calon Presiden selanjutnya, Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka soal pembangunan 3 juta rumah.

Hingga saat ini memang belum ada pembicaraan spesifik terkait rencana pembangunan 3 juta rumah. Namun dipastikan, alokasi anggaran untuk merealisasikan program tersebut lebih besar daripada program 1 juta rumah yang ada saat ini.

"Belum ada pembicaraan, kalau dahulu Pak Jokowi 1 juta rumah, itu bisa kita capai lebih dari 1 juta rumah, kalau ada program 3 Juta rumah ya menurut saya bagus. Tapi belum dibahas," ujar Menteri Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Rabu (13/3/2024).

Kebutuhan perumahan masyarakat saat ini menurutnya memang masih cukup banyak, hal tersebut melihat angka backlog perumahan yang masih berada diangka 12,7 juta.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/470/3097816/5-fakta-rumah-subsidi-2025-flpp-langsung-dimulai-awal-tahun-M8oHRmWoXz.jpg
5 Fakta Rumah Subsidi 2025, FLPP Langsung Dimulai Awal Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/470/3096564/79-ribu-hektare-lahan-siap-dibangun-program-3-juta-rumah-jJ9GCpwOzB.png
79 Ribu Hektare Lahan Siap Dibangun Program 3 Juta Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/470/3095023/4-fakta-proyek-strategis-nasional-untuk-realisasikan-program-3-juta-rumah-wfKacl7Mqr.jpg
4 Fakta Proyek Strategis Nasional untuk Realisasikan Program 3 Juta Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/470/3093419/5-fakta-investor-asing-berlomba-lomba-ingin-proyek-3-juta-rumah-tVZ4bSLtMf.jpg
5 Fakta Investor Asing Berlomba-lomba Ingin Proyek 3 Juta Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/04/470/3092185/maruarar-sirait-dapat-anggaran-rp5-2-triliun-cukup-bangun-3-juta-rumah-YWRlDSVb5j.jpg
Maruarar Sirait Dapat Anggaran Rp5,2 Triliun, Cukup Bangun 3 Juta Rumah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/01/470/3091423/ahy-sebut-keadilan-rakyat-itu-punya-rumah-layak-FbnR9MzdRu.jpg
AHY Sebut Keadilan Rakyat Itu Punya Rumah Layak
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement