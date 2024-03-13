Ayo Belajar Menata Harta dengan Syariah di IG Live MNC Sekuritas Hari Ini

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology. Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan investasi pasar modal berbasis syariah seperti saham syariah dan reksa dana syariah yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Dalam menjalani hidup, manusia berupaya mengumpulkan harta kekayaan. Berdasarkan prinsip syariah, harta yang didapatkan harus berasal dari sumber halal. Artinya, setiap pendapatan yang diperoleh tidak boleh berasal dari sumber haram, seperti riba, judi, atau korupsi.

Agar hidup selamat dunia akhirat, seorang muslim perlu melakukan pengelolaan harta dengan cara yang telah disyariatkan dalam agama. Oleh karena itu, perencanaan keuangan syariah bisa menjadi pilihan yang tepat.

Mengelola harta dengan cara yang benar dan efektif juga merupakan bagian dari prinsip perencanaan keuangan syariah. Anda harus memastikan bahwa setiap investasi yang dilakukan sesuai dengan prinsip agama agar memberikan hasil terbaik.

Saksikan pembahasan menarik dengan tema “Menata Harta dengan Syariah” pada Rabu (13/3/2024) pukul 15.00-16.00 WIB bersama Spesialis Pengembangan Bisnis Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia Derry Yustria, dipandu Head of Sharia Business and Investment Gallery MNC Sekuritas Indah Nurhabibah di IG Live @mncsekuritas.

Kegiatan ini merupakan rangkaian edukasi dan kompetisi pasar modal syariah yang digelar MNC Sekuritas dalam acara MNC Sharia Investment Festival 2024. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat mengunjungi link berikut: bit.ly/mncsharia2024

(Dani Jumadil Akhir)