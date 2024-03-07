Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

10 Galeri Investasi BEI Binaan MNC Sekuritas Borong GI BEI Award 2024

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |07:48 WIB
10 Galeri Investasi BEI Binaan MNC Sekuritas Borong GI BEI Award 2024
Galeri Investasi binaan MNC Sekuritas borong award (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTAMNC Sekuritas dan 10 Galeri Investasi binaannya memborong GI BEI Award 2024. MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology.

Sejalan dengan pengembangan edukasi pasar modal, MNC Sekuritas aktif dan konsisten dalam menggelar kegiatan edukasi pasar modal untuk menciptakan investor yang berkualitas dan menjadi perusahaan sekuritas yang memiliki reputasi serta meraih beragam penghargaan.

MNC Sekuritas berhasil meraih penghargaan sebagai Anggota Bursa Teraktif dalam acara Penghargaan Galeri Investasi BEI 2024 pada Kamis (7/3/2024).

Penghargaan diserahkan oleh Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Irvan Susandy kepada Head of Business MNC Sekuritas Banyu Adiputra.

Penghargaan Galeri Investasi BEI 2024 merupakan acara rutin tahunan yang sudah memasuki tahun ke-14 (empat belas) sejak awal diselenggarakan. Acara tersebut digelar oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai wujud apresiasi kepada Galeri Investasi BEI dan Anggota Bursa Mitra Galeri Investasi BEI di seluruh Indonesia atas kontribusinya dalam meningkatkan literasi dan inklusi pasar modal di Indonesia.

Pada penghargaan tahun ini, selain MNC Sekuritas meraih penghargaan sebagai Anggota Bursa Teraktif, ada 10 (sepuluh) Galeri Investasi BEI binaan MNC Sekuritas yang juga memperoleh penghargaan.

Halaman:
1 2
