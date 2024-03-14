Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ada 26 Ribu Kasus Pelayanan Publik, Tak Dilayani Sampai Penyimpangan Prosedur

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |13:59 WIB
Ada 26 Ribu Kasus Pelayanan Publik, Tak Dilayani Sampai Penyimpangan Prosedur
Ketua Ombudsman M Najih. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ombudsman RI mencatat 26.461 kasus pelayanan publik yang telah ditangani sepanjang 2023. Rinciannya laporan masyarakat 7.392, konsultasi non laporan 15.348, Respons Cepat Ombudsman (RCO) 948, investigasi prakarsa sendiri 118, dan surat tembusan 2.655 kasus.

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengatakan, pihaknya telah melakukan upaya pemeriksaan atas dugaan maladministrasi, di mana sebesar 40,38% dari laporan masyarakat yang diterima ditemukan adanya maladministrasi.

“Tiga dugaan maladministrasi tertinggi yaitu tidak memberikan pelayanan, penundaan berlarut dan penyimpangan prosedur,” ujar Najih saat peluncuran laporan tahunan 2023 Kamis (14/3/2024).

Sepanjang tahun lalu, lanjut dia, laporan yang diselesaikan Ombudsman mencapai 7.909 laporan. Di mana, kantor pusat menyelesaikan 1.200 laporan dan kantor perwakilan menyelesaikan 6.709 laporan masyarakat.

Adapun, rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman, tiga di antaranya adalah maladministrasi ganti rugi pengadaan tanah oleh pemerintah kota Lhokseumawe, belum terselesaikannya persoalan hunian bangunan eks penguasa pelaksana dwikora di kota Probolinggo, dan maladministrasi terkait pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Gorontalo.

Kemudian, hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023 secara nasional menunjukkan peningkatan sangat baik. Terdapat peningkatan jumlah penyelenggara layanan yang masuk zona hijau atau memperoleh opini kualitas tertinggi dan tinggi di 2023 dibandingkan dengan 2022.

Total jumlah entitas yang disurvei pada 2023 sebanyak 586, dari jumlah tersebut yang masuk zona hijau 414 atau 70,70%, zona kuning 133 atau 22,66% dan zona merah 39 6,64%

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/320/3066896/kasn-dibubarkan-51-pegawai-dialihkan-ke-kementerian-panrb-Hnom2fiWfC.png
KASN Dibubarkan, 51 Pegawai Dialihkan ke Kementerian PANRB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/320/3013604/tak-ingin-diperdebatkan-erick-thohir-sebut-jalan-tol-pelayanan-publik-mudah-digunakan-masyarakat-tanpa-rumit-YUMvGpfxIl.jpg
Tak Ingin Diperdebatkan, Erick Thohir Sebut Jalan Tol Pelayanan Publik Mudah Digunakan Masyarakat Tanpa Rumit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/320/3013597/luncurkan-ina-digital-jokowi-jalan-tol-digitalisasi-pelayanan-publik-Y30th54soP.png
Luncurkan INA Digital, Jokowi: Jalan Tol Digitalisasi Pelayanan Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/29/320/2989781/ri-luncurkan-ina-digital-mei-2024-intip-kecanggihannya-M4zcBowIcv.jpg
RI Luncurkan INA Digital Mei 2024, Intip Kecanggihannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/14/320/2983227/ombudsman-ungkap-3-415-kasus-maladministrasi-paling-banyak-di-sektor-ini-jvIPD1PU2D.jfif
Ombudsman Ungkap 3.415 Kasus Maladministrasi, Paling Banyak di Sektor Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/14/320/2781111/sistem-dukcapil-digitalisasi-menpan-rb-nanti-masyarakat-tidak-perlu-fotokopi-ktp-lagi-LsZ5LAeGXh.jpg
Sistem Dukcapil Digitalisasi, Menpan RB: Nanti Masyarakat Tidak Perlu Fotokopi KTP Lagi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement