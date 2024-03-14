Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Intip Proyek Terbaru OXO Group di Bali

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |16:03 WIB
Intip Proyek Terbaru OXO Group di Bali
Proyek Oxo Group Indonesia. (Foto: Okezone.com/Oxo)
A
A
A

JAKARTA - Perusahaan pengembangan dan manajemen properti butik yang berbasis di Bali, OXO Group Indonesia sedang menggarap proyek terbarunya di Bali. Di mana perusahaan menilai tahun ini menjadi momentum yang lebih besar untuk industri properti. 

Founder dan CEO OXO Group Indonesia Johannes Weissenbaeck mengatakan, 2024 merupakan momentum bagi OXO Group Indonesia untuk naik level guna mencapai tujuan utama mereka menjadi World-class Boutique Developer.

“From Bali to “The World” adalah slogan yang dicanangkan oleh OXO Group Indonesia guna menjadi pemain utama di industri properti internasional.

“Bahwa setiap proyek hunian yang kami kerjakan harus berstandar internasional dan bisa diterima bukan hanya untuk pasar domestik, namun juga pasar global,” ungkap Johannes, Kamis (14/3/2024).

“Pada bulan Juni nanti, kami berencana meluncurkan proyek terbaru kami di daerah Nyanyi, Bali, senilai Rp500 miliar. Tentu saja proyek terbaru kami ini akan mewakili gaya desain terbaru dan filosofi OXO Living yang menganut paham Lifestyle Real Estate,” sambungnya.

Halaman:
1 2
