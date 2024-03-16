IHSG Sepekan Turun 0,73% ke Level 7.328

JAKARTA – Data perdagangan saham BEI periode tanggal 11 sampai dengan 15 Maret 2024 ditutup bervariasi. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepekan mengalami perubahan sebesar 0,73% menjadi 7.328 dari 7.381 pada penutupan pekan yang lalu.

BEI mencatat kenaikan tertinggi pekan ini terjadi pada rata-rata nilai transaksi harian sebesar 63,45% menjadi Rp17,12 triliun dari Rp10,47 triliun pada penutupan pekan yang lalu.

Melansir laman BEI, Sabtu (16/3/2024), peningkatan juga diikuti oleh rata-rata frekuensi transaksi selama sepekan, yaitu sebesar 2,07% menjadi 1.233 ribu kali transaksi dari 1.208 ribu kali transaksi pada pekan lalu. Sedangkan kapitalisasi pasar bursa selama sepekan mengalami perubahan 1,19% menjadi Rp11,69 triliun dari Rp11,82 triliun pada penutupan pekan lalu.

Adapun rata-rata volume transaksi harian selama sepekan mengalami perubahan sebesar 4,94% menjadi 18,68 miliar lembar saham dari 19,65 miliar lembar saham dari penutupan pekan lalu. Pergerakan investor asing hari ini mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp1,5 triliun dan sepanjang tahun 2024 investor asing mencatatkan nilai beli bersih sebesar Rp26,11 triliun.