Tol Baru Beroperasi saat Mudik Lebaran 2024, Ini Daftarnya

JAKARTA - Banyak ruas tol baru yang beroperasi pada Lebaran tahun ini. Ada yang sudah beroperasi komersial dan masih fungsional.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan, kehadiran ruas tol tersebut diharapkan mampu memangkas waktu tempuh karena sudah bisa menghindari beberapa lampu merah yang ada di jalan nasional.

Menurut dia, beberapa ruas tol yang siap beroperasi saat lebaran misalnya ruas tol Bocimi (Bogor-Ciawi-Sukabumi) yang sudah dapat digunakan hingga Sukabumi Barat, alias seksi 3 sepanjang 13,70 km.

Jalan Tol Bocimi terdiri dari 4 seksi dengan total panjang keseluruhan 54 km. Hingga saat ini Seksi 1 Ciawi - Cigombong sepanjang 15,35 km sudah beroperasi sejak Desember 2018 lalu. Seksi 2 Cigombong-Cibadak baru diresmikan pada bulan Agustus lalu. Kemudian seksi 3 yakni Seksi 3 Cibadak - Sukabumi Barat sepanjang 13,70 juga sudah dapat digunakan saat lebaran.

"Di Jawa tambahannya tidak terlalu banyak, namun di sekitar sini kan sudah yang diresmikan termasuk Bocimi nanti sudah bisa sampai ke Sukabumi Barat tambahannya," ujar Menteri Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR.