Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tol Baru Beroperasi saat Mudik Lebaran 2024, Ini Daftarnya

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |06:22 WIB
Tol Baru Beroperasi saat Mudik Lebaran 2024, Ini Daftarnya
Jalan Tol Baru (Foto: PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Banyak ruas tol baru yang beroperasi pada Lebaran tahun ini. Ada yang sudah beroperasi komersial dan masih fungsional.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan, kehadiran ruas tol tersebut diharapkan mampu memangkas waktu tempuh karena sudah bisa menghindari beberapa lampu merah yang ada di jalan nasional.

Menurut dia, beberapa ruas tol yang siap beroperasi saat lebaran misalnya ruas tol Bocimi (Bogor-Ciawi-Sukabumi) yang sudah dapat digunakan hingga Sukabumi Barat, alias seksi 3 sepanjang 13,70 km.

Jalan Tol Bocimi terdiri dari 4 seksi dengan total panjang keseluruhan 54 km. Hingga saat ini Seksi 1 Ciawi - Cigombong sepanjang 15,35 km sudah beroperasi sejak Desember 2018 lalu. Seksi 2 Cigombong-Cibadak baru diresmikan pada bulan Agustus lalu. Kemudian seksi 3 yakni Seksi 3 Cibadak - Sukabumi Barat sepanjang 13,70 juga sudah dapat digunakan saat lebaran.

"Di Jawa tambahannya tidak terlalu banyak, namun di sekitar sini kan sudah yang diresmikan termasuk Bocimi nanti sudah bisa sampai ke Sukabumi Barat tambahannya," ujar Menteri Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191243/jalan_tol-gc9G_large.jpg
Tol Prosiwangi Dibuka Gratis 16 Hari Selama Nataru, Cek Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188745/jalan_tol-meZc_large.jpg
5 Ruas Tol Siap Beroperasi pada Libur Nataru 2026, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187773/jalan_tol-QSU6_large.jpg
Ini Rincian Diskon Tarif Tol Jelang Nataru 2025/2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187946/jalan_tol-CoVz_large.jpg
Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Sudah Dapat Dilintasi Pasca Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186084/airlangga-R0ye_large.jpg
Diskon Tarif Tol 20 Persen Berlaku di 26 Ruas Selama Nataru 2026, Cek Tanggalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184705/jalan_tol_trans_sumatera-tgLx_large.jpg
Tol Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat Beroperasi pada Libur Nataru 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement