Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Jadi Merek Bank Paling Berharga di Indonesia, Brand Finance Taksir Nilai Merek BRI Capai 5,3 miliar Dollar

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |09:52 WIB
Jadi Merek Bank Paling Berharga di Indonesia, Brand Finance Taksir Nilai Merek BRI Capai 5,3 miliar Dollar
BRI dinobatkan oleh Brand Finance sebagai merek bank paling berharga di Indonesia pada Top 500 Banking Brand 2024(Foto: Dok BRI)
A
A
A

Jakarta – PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kembali dinobatkan oleh Brand Finance sebagai bank dengan nilai merek paling berharga di Indonesia pada riset Top 500 Banking Brands 2024 yang dipublikasikan pada 6 Maret 2024.

Pada daftar tersebut, BRI berada di peringkat pertama di Indonesia dan urutan 64 secara global dengan nilai merek ditaksir sebesar 5,3 miliar Dollar. Angka ini meningkat signifikan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2023 lalu BRI berada di peringkat 78 secara internasional dengan nilai merek sebesar 4,2 miliar Dollar.

Secara konsisten nilai merek BRI terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, nilai merek BRI sebesar 3,09 miliar Dollar dan meningkat menjadi 3,6 milyar Dollar di tahun 2022. Peningkatan terus berlanjut pada tahun 2023 menjadi sebesar 4,2 miliar Dollar.

Terkait dengan hal tersebut, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan pencapaian tersebut membuktikan bahwa transformasi yang tengah dilakukan BRI berdampak positif terhadap merek dan citra perusahaan.

“Pengakuan seperti ini semakin mempertegas komitmen Perseroan memiliki aspirasi untuk terus tumbuh kuat dan hebat dengan tetap fokus tumbuh pada segmen UMKM serta melanjutkan transformasi pada sisi liabilitas untuk dapat mendorong kinerja yang semakin sustainable serta terus memberikan value, baik economic maupun social value kepada seluruh stakeholders,” tutur Sunarso.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/11/3192241//la_suntu_tastio_jadi_salah_satu_contoh_umkm_yang_berhasil_mengalami_kemajuan_berkat_keikutsertaannya_dalam_program_rumah_bumn-F8wK_large.jpg
La Suntu Tastio, UMKM Binaan BRI yang Angkat Tradisi Lewat Produk Tas Tenun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/11/3192123//bri_meluncurkan_fitur_reksa_dana_dalam_aplikasi_super_apps_brimo-mjxF_large.jpg
Investasi Semakin Mudah, BRI Hadirkan Fitur Reksa Dana di Super Apps BRImo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/12/3192055//ilustrasi_live_streaming-WHfl_large.jpg
Bukan Sekadar Engagement, Live Streaming Hadirkan Cara Belanja yang Interaktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/1/3191953//pool_damri_kemayoran-2t3U_large.jpg
Libur Nataru, DAMRI Temani Perjalanan 55 Ribu Pelanggan ke Berbagai Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/11/3191941//brilink_agen-j8HF_large.jpg
BRILink Agen Jadi Jalan Ibu Rumah Tangga Ini Ciptakan Lapangan Kerja di Desa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/11/3191889//ilustrasi_mengurus_mutasi_kendaraan-JaSb_large.jpg
Pindah Domisili ke Jakarta? Begini Cara Mengurus Mutasi Kendaraan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement