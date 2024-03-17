3 Fakta Mudik dan Tol Baru yang Beroperasi saat Lebaran 2024

JAKARTA – Ada beberapa jalan tol baru yang mulai beroperasi saat Lebaran 2024. Pada Lebaran tahun ini semakin banyak ruas tol baru yang beroperasi.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan, kehadiran ruas tol tersebut diharapkan mampu memangkas waktu tempuh karena sudah bisa menghindari beberapa lampu merah yang ada di jalan nasional.

Berikut fakta mudik dan tol baru yang beroperasi saat Lebaran yang dirangkum Okezone, Minggu (16/3/2024).

1. Ruas Tol Bocimi

Basuki mengatakan, beberapa ruas tol yang siap beroperasi saat lebaran misalnya ruas tol Bocimi (Bogor-Ciawi-Sukabumi) yang sudah dapat digunakan hingga Sukabumi Barat, alias seksi 3 sepanjang 13,70 km.

Jalan Tol Bocimi terdiri dari 4 seksi dengan total panjang keseluruhan 54 km. Hingga saat ini Seksi 1 Ciawi - Cigombong sepanjang 15,35 km sudah beroperasi sejak Desember 2018 lalu. Seksi 2 Cigombong-Cibadak baru diresmikan pada bulan Agustus lalu. Kemudian seksi 3 yakni Seksi 3 Cibadak - Sukabumi Barat sepanjang 13,70 juga sudah dapat digunakan saat lebaran.

BACA JUGA: Cek Jadwal One Way dan Contra Flow Jalan Tol Arus Mudik Lebaran 2024

2. Ruas Tol Yogya-Solo

Selain itu, Menteri Basuki mengatakan beberapa ruas Jalan Tol Yogyakarta - Solo sudah dapat dilalui saat musim libur lebaran 2024. Ruas Kartasura-Klaten sudah dapat digunakan secara fungsional sepanjang 22,3 km, sedangkan ruas Klaten-Purwomartani sepanjang 3 km dari total 20 km ditargetkan siap untuk mendukung arus mudik Lebaran tahun 2024.

"Kemudian di Solo - Jogja itu juga sudah bisa dipakai 42 km, yang kemarin kan baru 13 km pada saat nataru. Di klaten lebih lagi ke arah Yogya, itu sudah bisa dipakai. Itu sudah bisa melewati paling sedikit 38 lampu merah di jalan nasional," kata Menteri Basuki.

"Bayangkan kalau satu lampu merah 3 menit, 38 itu sudah 108 menit, berarti sudah sampai 2 jam berhenti di lampu merah. Nah kalo ini dari Kartasura sampai ke Gondang mungkin sudah bisa lebih cepat," sambungnya.