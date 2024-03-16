Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pembangunan Jalan Tol di IKN Sudah 70%, Juni Mulai Dibuka

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |16:54 WIB
Pembangunan Jalan Tol di IKN Sudah 70%, Juni Mulai Dibuka
Pembangunan jalan tol IKN (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pembangunan jalan tol di IKN sudah mencapai 70%. Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, pengerjaan jalan tol IKN terus dilakukan.

=Danis menargetkan jalan tol tersebut sudah dapat beroperasi fungsional pada bulan Juni mendatang. Kehadiran jalan tol IKN ini diperkirakan bakal memangkas waktu tempuh dari Balikpapan ke IKN, yang sebelumnya dibutuhkan waktu 120 menit akan dipangkas menjadi 60 menit.

"Diperkirakan rute ini (jalan tol IKN) paling tidak sekitar 60 sampai 70 menit (Balikpapan - IKN), dibanding dengan kita harus berputar 2 jam, bulan Juni fungsional," ujar Danis dalam acara Rakornas IKN di Jakarta, Kamis lalu (14/3/2024).

Danis menjelaskan Pada tahap 1, pembangunan Jalan Tol IKN saat ini sudah berjalan pada tiga seksi, yakni Seksi 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km progresnya 70%, Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung sepanjang 7,3 km progresnya 72%, dan Seksi 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 km progresnya sudah 78%.

Lebih lanjut dijelaskan, nantinya rute dari Bandara Balikpapan menuju Kawan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN perlu melalui jalan tol Balikpapan - Samarinda, kemudian exit di GT Karang Joang, meneruskan ke Jalan Akses Kariango menuju jembatan pulau balang untuk sampai di KIPP.

"Nanti pada bulan Juni, kita akan mencoba memanfaatkan jalan tol ini secara fungsional di jalan tol Balikpapan - Samarinda," sambungnya.

1 2
