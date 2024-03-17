Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Rincian Lengkap Komponen THR dan Gaji ke-13 PNS

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |12:14 WIB
Ini Rincian Lengkap Komponen THR dan Gaji ke-13 PNS
THR PNS 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah telah menetapkan PP No. 14/2024 sebagai kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 tahun 2024 bagi aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan.

Penetapan ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap seluruh aparatur pemerintah yang terus berkontribusi memberikan pelayanan publik terbaik.

Berdasarkan data dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas, ada sejumlah komponen THR dan gaji ke-13 bagi ASN yang perlu diketahui.

Berikut Komponen THR bagi ASN dikutip Minggu (17/3/2024).

- Gaji Pokok

- Tunjangan Keluarga

- Tunjangan Pangan

- Tunjangan Jabatan/Umum

Halaman:
1 2
